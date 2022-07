Älter als der Stephansdom: Stratzings Kirche wurde 900 Jahre alt

Werbung

Dieses überaus seltene Jubiläum – 900 Jahre Kirche Stratzing, 500 Jahre der Kirchenweihe – war am vergangenen Sonntag Anlass für ein großes Fest. Da selbst der Stephansdom in Wien „erst“ 1135 gebaut wurde, ist Stratzing somit 13 Jahre älter ...

Weihbischof Anton Leichtfried selbst war nach Stratzing gekommen, um mit der Pfarre zu feiern. Die festliche Messe wurde von der Sängerin Maria Dalinger-Liebhart und Organistin Caroline Schaider musikalisch gestaltet.

Dabei wurde auch die Geschichte der Kirche beleuchtet: Sie scheint 1122 erstmals als „Filialkirche Stratzing“ in der Kremser Kirchenchronik auf. 1522 wurde die dreischiffige Pfeilerbasilika eingeweiht und 1683 wurde erstmals eine Orgel angeschafft.

Ein Blitzschlag im Jahr 1736 zerstörte den Kirchturm, der neu errichtet werden musste. Und er erhielt 1738 vier Glocken, die durch Spenden finanziert werden konnten. 1874 wurde neuerlich eine Orgel angeschafft: Ein Instrument mit zwölf Registern, und diese Orgel ist heute noch in Betrieb. Speziell in den letzten drei Jahren wurde viel Arbeit und Geld in die Renovierung investiert.

Am Vorabend der Festmesse begeisterten Catalina Paz Conzales, Max von Lütgendorff, ein Ensemble des New-VIS-Orchestra und Gerda Maria Steininger an der Orgel bei einem Kirchenkonzert.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.