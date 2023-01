"Festtag in Blau" in Stadt und Bezirk Krems

Werbung LR Gottfried Waldhäusl Anzeige Autobahn für das Waldviertel

Trotz starker Verluste bleibt die ÖVP mit 45,5 Prozent (-11,4 Prozentpunkte) klar die dominierende Kraft im Bezirk Krems. Die SPÖ, die auf eine Konsolidierung gehofft hatte, fuhr mit 15,9 % (-2,4) ein enttäuschendes Ergebnis ein. Für die FPÖ war es ein Feiertag: 23,6 % (+9,6) bedeuten eine kleine Sensation. Gut lief es auch für die „Kleinen“: Die Grünen holten 6,7 % (+1,0), die NEOS 6,8 % (+1,5). MFG erhielt 1,6 %.

ÖVP nur zweimal unter 40 %

Die im Landbezirk traditionell starke ÖVP hatte diesmal in Spitz (57,1) ihre Hochburg. Maria Laach (56,4) und Weißenkirchen (55,5) landeten auf den Plätzen. Magere Resultate stehen in Droß (37,1) und Senftenberg (38,7) zu Buche. Jaidhof schaffte die 40-Prozent-Hürde mit 40,4 % knapp.

SPÖ in 25 Gemeinden hinter FPÖ

Teilweise nur mehr jeder Zehnte machte diesmal noch sein Kreuz bei der SPÖ. Lediglich in fünf (!) der 30 Gemeinden kam sie vor der FPÖ zu liegen. Positive Resultate wurden aus Paudorf (27,3) und Aggsbach Markt (26,5) vermeldet. Dramatisch wenig Zustimmung gab es beispielsweise in Rastenfeld (10,2), Lichtenau im Waldviertel (10,5) und St. Leonhard am Hornerwald (10,7).

FPÖ-Hochburgen im Waldviertel

Überall Grund zur Freude gab es für die FPÖ. Rastenfeld (34,3 Prozent), St. Leonhard (33,3) und Lichtenau (30,5) waren die Hochburgen. Dass die Bäume nicht vollends in den Himmel wuchsen, dafür sorgten drei Wachauer Ergebnisse. In Rossatz-Arnsdorf (13,7), Dürnstein (14,8) und Spitz (16,0) hielten sich die Erfolge in Grenzen.

"Kleine" mit Achtungserfolgen

Die kleinen Fraktionen konnten einige Male „aufzeigen“. Wo sie in den Gemeinderäten vertreten sind, gab es Erfolge. In Schönberg am Kamp überschritten sie mit 11,7 Prozent einmal die 10-Prozent-Marke, in Grafenegg (9,6) und Furth (9,5) blieben sie nur knapp drunter. NEOS übertraf die zehn Prozent dreimal: in Droß (10,5), in Mautern (10,4) und Rohrendorf (10,0). Bei der MFG fällt das Droßer Ergebnis mit 3,8 Prozent auf. Sonst gab es nie mehr als zwei bis 2,5 Prozent.

Bürgermeisterpartei auf Rang 3

Durcheinandergewürfelt bot sich das Ergebnis auch in der Stadt Krems dar. Die Bürgermeisterpartei SPÖ landete auch hier nur auf Platz drei (20,8 Prozent). Die ÖVP holte mit 37,7 Prozent Platz 1, die FPÖ folgt mit 22,6 auf Platz 2. Grüne (8,9) und NEOS (8,3) brachten respektable Ergebnisse ein, die MFG kam auf 1,6 Prozent.

Zittern um den Sitz im Bundesrat

„Das Ergebnis ist nicht erfreulich. Da gibt es nichts zu beschönigen“, kommentiert ÖVP-Bezirkschef Josef Edlinger das Ergebnis. Er wird weiterhin dem Landtag angehören. Doch in den Reihen der Schwarzen beginnt jetzt das große Zittern: Wird Doris Berger-Grabner ihren Sitz im Bundesrat behalten können? Edlinger: „Ich hoffe, dass sie als zweite Vertretein des Kremser Bezirks mit dabei bleiben kann.“

Hoffnung liegt auf SJ-Kandidatin

SPÖ-Bezirksvorsitzender und Spitzenkandidat Christian Schuh hat „ein lachendes und ein weinendes Auge. Es muss jetzt mehr Zusammenarbeit geben, weil die ÖVP anscheinend die absolute Mehrheit in der Landesregierung verliert. Das ist für Niederösterreich sehr wichtig.“ Es seien „gewisse Themen hoch gekocht sind, wo wir leider nicht die Antworten gegeben haben“, übt er aber auch Selbstkritik. Auch in der SPÖ Krems lebt eine Hoffnung: SJ-Landesvorsitzende Amelie Muthsam, seit Oktober 2022 Gemeinderätin in Krems, war auf der Landesliste und könnte ein Mandat ergattern.

Rosenkranz bald in Regierung?

„Beeindruckt, dass der Wähler unsere Arbeit der vergangenen fünf Jahre und den guten Wahlkampf goutiert hat“, ist FPÖ-Spitzenmann David Falböck. Der Langenloiser wird nicht in den Landtag einziehen. Dafür dürfte das der Kremser Stadträtin Susanne Rosenkranz, die auf der Landesliste stand, gelingen. „Das sollte klappen“, meinte sie am Wahlabend. Dass sie sogar als „ministrabel“ gilt uns neben Udo Landbauer und Gottfried Waldhäusl den dritten Sitz in der Landesregierung, der der FPÖ zufällt, bekommen könnte, ist möglich. Rosenkranz: „Mit mir hat bis jetzt niemand darüber gesprochen.“

Positiv: Wahlbeteiligung gestiegen

Eine Tatsache sei noch angemerkt, die sicher von allen Parteien mit Freude aufgenommen wird: Die Wahlbeteiligung stieg gegenüber dem Urnengang vor fünf Jahren durchwegs an. Besonders gewissenhafte Staatsbürger gibt es in Aggsbach Markt, wo 85,2 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgaben. Im Landbezirk Schlusslicht war Mautern, das mit seinen immerhin 75,4 % nur mehr von der Stadt Krems unterboten wurde. Hier nützten nur zwei von drei Bürgern (67,1 Prozent) ihr demokratisches Recht.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.