Zu einem Scheunenbrand in Grottendorf wurde die Feuerwehr am 10. April gegen 16 Uhr alarmiert. Die Ursache, warum die Holzwand einer Scheune und das darin gelagerte Holz in Brand geraten waren, ist unklar.

88 FF-Helfer im Einsatz

Fest steht, dass sich der Brand beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte schon teilweise auf das Dach ausgebreitet hatte. 88 Helfer aus sieben Feuerwehren - Sperkental, Rastbach, Reisling, Eisengraben, Großmotten, Moritzreith und Gföhl - eilten mit insgesamt elf Fahrzeugen zum Einsatzort.

Erste Hilfe mit Gartenschlauch

Dort war es dem Besitzer und Polizeibeamten bis dahin gelungen, den Brand mittels Gartenschlauch und Feuerlöscher unter Kontrolle zu halten. Die FF Gföhl mit dem 4.000-Liter-Tanklöschfahrzeug und die FF Moritzreith (2.000 Liter) übernahmen unverzüglich die weitere Brandbekämpfung. Beide Feuerwehren setzten dabei auch Atemschutzgeräte ein. Die übrigen Feuerwehren wurden mit der Herstellung von zwei Zubringerleitungen zur Wasserversorgung beauftragt.

Kamera spürte Glutnester auf

Mit der bei der FF Gföhl stationierten Wärmebildkamera wurden einzelne Glutnester aufgespürt und in diese gezielt gelöscht. Atemluft-Reserveflaschen wurden in Bereitschaft gehalten, die eingesetzten Atemluftflaschen unmittelbar nach Einsatzende unverzüglich bei der Atemluftfüllanlage Gföhl wieder befüllt. „Brand aus!“ hieß es schließlich um circa 17.30 Uhr. Neben den zahlreichen Helfern der Feuerwehren standen das Rotes Kreuz Gföhl (zwei Sanitäter) mit einem Rettungswagen und fünf Polizeibeamte im Einsatz.

