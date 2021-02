Wie wichtig eine sachgemäße Entsorgung ist, zeigte sich gestern, Mittwoch, in zwei Wertstoffsammelzentren (WSZ) des Gemeindeverbands Krems.

Im WSZ Mitte in Stratzing entwickelte sich am späten Vormittag in der Kartonagenpresse ein Brand. Die beiden Mitarbeiter vor Ort, Michael Huber und Christian Vala, selbst Feuerwehrmänner, führten die ersten Löschmaßnahmen durch und wurden rasch durch die Feuerwehr Stratzing unterstützt. Ein sich in der Nähe befindlicher Kranwagen der Firma Brantner zog die Presse aus dem überdachten Bereich des WSZ und verhinderte damit Schlimmeres.

Feuerzeuge direkt bei WSZ-Mitarbeitern abgeben

Als wahrscheinlichste Ursache für den Brand stellte die Polizei eine Großpackung Feuerzeuge fest. Diese wurde vermutlich mit einem Karton in der Presse entsorgt. Der Gemeindeverband appelliert an die Bevölkerung, Feuerzeuge immer direkt bei den WSZ-Mitarbeitern abzugeben. Sie werden dann als Problemstoffe entsorgt.

Asche war nicht vollständig abgekühlt

Im WSZ Paudorf rückte die Feuerwehr Paudorf am Nachmittag desselben Tages zum Löschen eines Brandes im Grünschnittcontainer aus. Asche, die dort fälschlicherweise entsorgt wurde, war nicht vollständig abgekühlt und setzte Laub in Brand. Der Gemeindeverband empfiehlt, Asche vor der Entsorgung mehrere Tage in einem feuerfesten Kübel im Freien zu lagern.

Dank an Mitarbeiter und Einsatzkräfte

Gemeindeverband-Krems-Geschäftsführer Gerhard Wildpert ist froh, dass beide Brände glimpflich ausgegangen sind: "Ich möchte mich bei meinen Mitarbeitern und den beiden Feuerwehren für ihr engagiertes Handeln bedanken. Hier hat wirklich eine Hand perfekt in die andere gearbeitet und somit konnten beide Brände ohne größere Schäden für den Gemeindeverband gelöscht werden."