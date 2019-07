Verpackungskarton brannte

Kurz von 22.30 Uhr ging am Mittwochabend ein Notruf bei der Bezirksalarmzentrale der Feuerwehr ein. Ein Holzstoß neben der Sporthalle des SV Furth-Göttweig stehe in Brand. Unverzüglich rückte die FF Palt mit 14 Helfern und zwei Fahrzeugen in die Sportplatzstraße aus. Dort stellte sich heraus, dass neben der Halle gelagerte Kartonverpackungen in Flammen standen.

Tore durch Feuer zerstört

Das Feuer war rasch gelöscht. Bereits kurz nach 23 Uhr konnte die Feuerwehr "Brand aus" melden. Doch erst jetzt zeigte sich das Ausmaß der Schäden. In den Kartonverpackungen hatten sich nämlich zwei nagelneue Aluminiumtore im Wert von rund 3.500 Euro befunden. "Wir wollten die Tore am kommenden Tag, also am Donnerstag, setzen", berichtet SV-Obmann Hermann Löffler. "Durch das Feuer wurde die Beschichtung zerstört." Die Tore haben nur mehr Schrottwert.

Auch Halle stark beschädigt

Dem Verein entstand aber auch weiterer Schaden durch den Brand . "Die Sport- und Tennishalle, neben der die Tore gelagert waren, wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen", berichtet Löffler. Das Außenblech sprang durch die Hitzeentwicklung teilweise ab, die Isolierung wurde schwer beschädigt. Ohne Übertreibung kann man von einem Schaden von mindestens 10.000 Euro sprechen.

Brandstiftung gilt als sicher

Nachdem die Brandermittler der Polizei einen technischen Defekt als Ursache rasch ausschließen konnten, festigte sich im Zuge der Ermittlungen immer mehr der Verdacht auf Brandstiftung. Fahrlässigkeit (eine weggeworfene Zigarette) kann ebenfalls ausgeschlossen werden. Obmann Löffler, der selbst Feuerwehrmann ist: "Die Glut einer Zigarette könnte den massiven Verpackungskarton sicher nicht in Brand stecken."