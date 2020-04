In Krems ist ein Feuerteufel unterwegs. Das zweifelt nach dem sechsten Müllcontainerbrand binnen zwei Monaten niemand mehr an. Der Täter tobte sich am 22. April erneut in an jener Müllinsel in Stein aus, in der er schon am 7. April zwei Behälter in Brand gesteckt hatte.

Kurz nach 1 Uhr ging dieses Mal bei der Feuerwehr Krems die Alarmierung ein, dass es an der Steiner Donaulände brannte. Drei Mülltonnen standen dieses Mal in Flammen. Zwei Tanklöschfahrzeuge rückten zur Brandbekämpfung aus. Nach einer halben Stunde und einer Kontrolle mit der Wärmebildkamera waren auch die letzten Glutnester abgelöscht.

Neben den beiden Bränden in Stein werden dem Zündler auch jeweils zwei Müllcontainerbrände Anfang März in der Alauntalstraße und an der Kreuzung Alauntalstraße/Mazzettistraße sowie im Gewerbegebiet bei den Firmen XXXLutz und 11teamsports zugerechnet. Krems hat schon mehrmals Erfahrung mit Feuerteufeln gemacht. Erst im Vorjahr wurde ein Mann verurteilt, der im Stadtgebiet mehrere Müllcontainer in Brand gesetzt hatte.