Eine Überraschung erlebte ein Kunde des Merkur-Marktes in Krems-Landersdorf am frühen Nachmittag des Samstags, 18. Juli. Als er nach dem Essen gegen 13 Uhr im dortigen Restaurant zu seinem in der Garage abgestellten Fort Galaxy zurückkam, hatte sich ein junges Kätzchen im Motorraum des Fahrzeugs verkrochen.

Passanten schlugen Alarm

Aufmerksame Kunden des Marktes hatten bereits die Feuerwehr und die Tierrettung alarmiert, um das Tier zu befreien. Freiwillig war es nicht mehr aus dem Motorraum des Fahrzeugs zu locken.

Vorderräder abmontiert

Gemeinsam mit dem Fahrzeugbesitzer wurde beschlossen, das Fahrzeug anzuheben und die Vorderreifen abzuschrauben. Mittels Kleinwerkzeug, Hebekissen und Wagenheber wurde ein Zugang zum Kater geschaffen, der schließlich unversehrt befreit werden konnte.

Erholung im Kremser Tierheim

Nach gut eineinhalb Stunden emsiger Arbeit der Helfer war der Einsatz vorbei und die Babykatze gerettet.

Die wahrscheinlich erst drei bis vier Wochen alte Katze wurde den Helfern der Tierrettung übergeben und ins Kremser Tierheim gebracht, wo sie nach dem aufregenden Erlebnis fürsorglich betreut wird.