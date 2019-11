Bei Wohnhausbrand in Rohrendorf am Mittwoch entstand großer Sachschaden. Feuerwehrmann bei Löscharbeiten leicht verletzt.

Rohrendorfer Keller stand in Vollbrand .

Ein Wohnhausbrand in Rohrendorf machte in den Abendstunden des Mittwoch, 21. November, einen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren Rohrendorf, Gedersdorf, Theiß und der Voest-Alpine-Betriebsfeuerwehr notwendig. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Keller des Gebäudes bereits in Vollbrand, die Flammen schlugen aus den Fenstern.

Die Florianis bekämpften den Brand mit mehreren Rohren, die Flammen bei den Kellerfenstern wurden abgeschlagen und der erste Löschangriff vorgetragen. Die Öffnung einer außenliegenden Kellertüre machte dann die Brandbekämpfung von innen möglich.

Sanitäter und Arzt versorgten Floriani

Der Einsatz eines Überdruckbelüftungsgeräts führte den Rauch und die Hitze aus dem Keller ab, was die Arbeitsbedingungen für den Atemschutztrupp deutlich verbesserte. Mit einer Wärmebildkamera spürten die Feuerwehrleute verbliebene Glutnester auf und löschten sie gezielt ab.

Aus dem Keller geräumtes Brandgut wurde im Freien nochmals abgelöscht. Beim Löschen zog sich ein Feuerwehrmann geringfügige Verletzungen zu, die anwesenden Sanitäter des Roten Kreuzes und der Feuerwehrarzt versorgten ihn.

Brandermittlungen laufen

Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Die Flammen richteten jedenfalls erheblichen Sachschaden an. Die Feuerwehr beendete gegen 21 Uhr ihren Einsatz. Die Reinigung der verschmutzten Schutzausrüstung und der eingesetzten Geräte nahm jedoch noch darüber hinaus Zeit in Anspruch.