Wohnungsbrand in der Kremser Fußgängerzone

"Aus bisher unbekannter Ursache brach in einer Wohnung in der Oberen Landstraße ein Feuer aus", berichtete die FF Krems in einer Aussendung am Freitagmorgen. Bereits wenige Minuten nach der Alarmierung rückten mehrere voll besetzte Fahrzeuge zum Einsatzort aus.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren die Nachbarwohnungen bereits durch die Polizei evakuiert worden, somit konnte rasch mit der Brandbekämpfung begonnen werden.

Der erste Atemschutztrupp nahm eine Löschleitung über das Stiegenhaus vor und setzte vor der Brandwohnung einen mobilen Rauchverschluss ein, damit das Stiegenhaus rauchfrei bleibt. Die Löschwasserversorgung wurde über einen Unterflurhydranten direkt vor dem Wohnobjekt hergestellt.

Die Florianis brachten das Brandgut über die Drehleiter ins Freie und kontrollierten nochmals auf Glutnester. Etwa eine halbe Stunde nach Alarmierung konnte Brand-Aus gegeben werden und die Wohnung durch einen Druckbelüfter entraucht werden.

Abschließend untersuchten die Spezialisten der EVN das Gebäude noch auf erhöhte Gaswerte . Der mitalarmierte Bauhof entfernte den Brandschutt aus der Wohnung.

Im Einsatz standen 42 Mitglieder der Feuerwehr Krems. Die Brandursache ist laut Aussendung Gegenstand polizeilicher Ermittlungen

