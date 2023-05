FF Freischling in Feierlaune

Es waren zwei fürchterliche Großbrände im Dorf Freischling, die zur Gründung der Freiwilligen Feuerwehr Freischling geführt hatten. Hier hatte nicht nur das Feuer gewütet, sondern es waren auch Tote zu beklagen. 23 Männer aus Freischling, Kriegenreith und Raan riefen am 11. Dezember 1898 - anlässlich des 50. Regierungsjubiläums von Kaiser Franz Josephs I. - die „Kaiser Franz Joseph I. Jubiläumsfeuerwehr“ gegründet. Sie wurde im März 1899 von der k.u.k. Statthalterei genehmigt und im Juni 1899 wurde die Feuerwehr Freischling beim Landesfeuerwehrverband angemeldet.

Die erste Spritze gibt es noch heute!

Zu den Gründungsmitgliedern zählen Franz Wanjek, Anton Dum, Franz Pfaller, Franz Müller, Josef Müller, Leopold Wilschke, Heinrich Schirlbauer, Josef Weiß, Heinrich Schmalhofer, Josef Frank, Alois Lager, Johann Lager, Franz Brantner, Ferdinand Grien, Josef Wiesinger, Franz Schlögl, Karl Dum, Ignaz Gschwandtner, Josef Hieß, Josef Schneider, Karl Sommer, Johann Sommer und Anton Schmalhofer. Bereits im Gründungsjahr wurde ein Zeughaus errichtet und von der Firma Kernreuther, Wien, eine Handdruckspritze zum Preis von 1133,55 Kronen und Mannschaftsausrüstung im Wert von 843,24 Kronen gekauft. Diese Spritze (eine Kernreuther Handdruckspritze Bj. 1899, wurde von zwei Pferden gezogen - die Beleuchtung erfolgte durch zwei Laternen) gibt es heute noch.

Heute ist ein modernes Löschfahrzeug bei der FF Freischling im Einsatz. Foto: Feuerwehr Freischling, Feuerwehr Freischling

Ein Festakt mit Florianimesse und Ehrungen

Einen kurzen Rückblick auf die bewegte Geschichte der Wehr - mit dem ersten Feuerwehrball, den vielfältigen Leistungen der Wehr, vielen Investitionen in die Ausrüstung und auch dem Bau des Feuerwehrhauses - bietet eine kleine Festschrift, die beim Jubiläumsfest erhältlich ist. Dieses findet am kommenden Wochenende (am Fronleichnamstag, 18. Mai, sowie am Samstag, dem 19. und am Sonntag dem 20. Mai, beim Feuerwehrhaus statt. Am Samstag findet um 18 Uhr die Florianimesse statt. Die Festgäste treffen um 17.45 Uhr am Kirchenplatz ein und marschieren dort zum Feuerwehrhaus. Hier wird es auch Ehrungen geben.

Die Mannschaft im Jubiläumsjahr: 1. Reihe (von links): Feuerwehrarzt Wilhelm Saurma, Franz Hartner, Anton Pfannhauser, Alfred Zach und Franz Frank. 2. Reihe: Herbert Göttinger, Reinhard Hartner, Günther Pfaller, Manfred Pfaller, Kommandant Gerhard Zach, Christoph Zach, Josef Frank, Rainer Kranzler und Andreas Zach. 3. Reihe: Thomas Bull, Oliver Zach, Lukas Bull, Martin Frank und Manuel Gschwandtner. Foto: Feuerwehr Freischling, Feuerwehr Freischling





Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.