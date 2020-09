Tierrettungen sind für die Feuerwehr keine Seltenheit. Immer wieder bringen sich Katzen und Co. in Notlagen, aus denen sie sich selber nicht mehr befreien können. So auch am Sonntag, den 27. August. Nur war es dieses Mal für die Feuerwehrleute deutlich kniffliger als sonst, das Tier zu retten.

Eine Katze saß auf dem Täglichen Markt in einer Dachrinne fest und machte lautstark auf sich aufmerksam. Die baulichen Gegebenheiten in der historischen Kremser Altstadt stellten die Stadtfeuerwehr vor eine Herausforderung. Einen Öffnen des Dachs kam ebenso wenig in Frage, wie eine tragbare Leiter zu Hilfe zu nehmen, weil das Gebäude schlichtweg zu hoch und der Innenhof zu eng sind.

Die Drehleiter war schließlich das geeignete Hilfsmittel. Über die Gebäudehöhe hinweg ausgefahren, konnte sich ein Feuerwehrmann über ein am Korb fixiertes Auf- und Abseilgerät in den Innenhof ablassen, um danach von seinen Kameraden auf Dachhöhe hochgezogen zu werden und die Katze zu retten. Bilder dieser Aktion erinnern an den Agententhriller "Mission Impossible", in dem sich Tom Cruise in einer legendären Szene ebenso spektakulär abseilt. Mit festem Grund unter den Füßen übergaben die Einsatzkräfte das unverletzte Tier an die Kremser Tierrettung.