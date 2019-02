Bezirksfeuerwehrkommandant Martin Boyer freute sich über die regen Teilnahme an der Tagung, durch die Gernot Rohrhofer führte. So wie er fanden die Ehrengäste - an der Spitze Landtagsabgeordneter Josef Edlinger und Bezirkshauptfrau Elfriede Mayrhofer - lobende Worte für die Helfer. Edlinger: "Investitionen in die Feuerwehren sind Investitionen in die Zukunft!"

6.616 Mitglieder gemeinsam am Werk

OBR Martin berichtete (NÖN-Leser kennen die Zahlen bereits) über die Aktivitäten der 123 Feuerwehren und gab seiner Freude Ausdruck, dass der Stand gerüngfügig auf 6.616 Mitglieder gewachsen sei. 3.580 Einsätze, 2.900 Übungen sowie 15.337 sonstige Tätigkeiten summierten sich zu einem Zeitaufwand von 390.815 Stunden.

Feuerwachen sind Weg der Zukunft

Der Bezirks-FF-Chef ging aber auch auf aktuelle Probleme ein. So sei es schwierig, die Tagesbereitschaft aufrecht zu erhalten. Daher seien "Feuerwachen der Weg der Zukunft". Wichtig sei, dass die Feuerwehr möglichst nahe bei den Menschen in den Gemeinden bleibe.

5.371 Mitglieder geschult

Bezirksfeuerwehrkommandant-Stellvertreter BR Engelbert Mistelbauer berichtete über die Ausbildungen - diesen unterzogen sich 2018 insgesamt 5.371 Freiwillige! -, Ausbildungsprüfungen sowie Bewerbe und gab einen Ausblick auf das kommende Jahr.

Der Feuerwehrjugendleistungsbewerb wird am 30. Mai in Langenlois, der Bezirksfeuerwehrleistungsbewerb am 15. Juni in Albrechtsberg stattfinden. Beim Wasserdienstleistungsbewerb 2019 messen die Teilnehmer am 3. August in Spitz ihre Kräfte.

Waldbrände Thema der Zukunft

Auf die bevorstehende Umstellung auf das neue Einsatzleit- und Kommunikationssystem (ELKOS) ging Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner ein und verwies auf eine aktuelle Herausforderung: "Ein wichtiger neuer Schwerpunkt bei den Ausbildungen wird das Thema Waldbrände sein, die uns immer öfter beschäftigen."

Gemeinsam nahmen die Verantwortlichen des Feuerwehr-Bezirks Krems mit den Ehrengästen einige besondere Ehrungen vor.

Ehrungen beim Bezirksfeuerwehrtag: