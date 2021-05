Am Einsatzort wurde festgestellt, dass das Boot schon bis zur Hälfte seitlich unter Wasser war. Zur Hilfe wurde die Tauchgruppe Nord, welche in Weißenkirchen in der Wachau stationiert ist, angefordert.

Nach dem Eintreffen der Taucher wurden Hebeballons am Wrack angebracht. Mit diesen Ballons kann man Gegenstände beschädigungsfrei aus dem Wasser heben. Das Boot wurde anschließend in eine waagrechte Position gebracht und mithilfe eines Bootsanhängers und dem geländegängigen Allradfahrzeug Last 6 Krems aus dem Wasser geslippt.

Nach erfolgreicher Bergung des Bootes wurde die Einsatzstelle aufgeräumt und alle Einsatzkräfte konnten nach mehr als vier Stunden wieder einrücken.

