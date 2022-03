Größerer Ölfilm auf der Donau bei Krems-Stein

Werbung

Die Feuerwehr rückte mit 16 Helfern aus und errichtete zwei selbstsaugende Sperren. Zudem wurden Kontrollfahrten mit einem Arbeitsboot durchgeführt, teilte die FF Krems mit. Polizei und Schifffahrtsaufsicht waren ebenfalls im Einsatz.

Laut der örtlichen Feuerwehr hatten mehrere Anrufer von einem unbekannten Flüssigkeitsaustritt im Bereich der Schiffsstation in Stein berichtet. Bei der Erkundung wurden nur Ölschlieren festgestellt, die "auf geringe Mengen schließen lassen". In Dürnstein mussten vorerst keine Maßnahmen gesetzt werden. "In den kommenden Tagen wird die Lage laufend von den zuständigen Behörden beobachtet, es wird jedoch zu weiteren Wahrnehmungen von Ölschlieren im Bereich der Donau kommen", so die FF Krems.

