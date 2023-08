Zillenfahrer aus Region waren ganz vorne dabei

Klosterneuburg war nach 1979 und 1998 zum bereits dritten Mal Austragungsort für den Landeswasserdienstleistungsbewerb der Feuerwehren. Von Donnerstag bis Samstag zeigten 1.000 Zillenbesatzungen ihr Können. Für die Teilnehmer aus Stadt und Bezirk gab es viel Grund zur Freude. Mehrere Top-Platzierungen wurden eingefahren.

Sebastian Donnemiller von der FF Krems holte in der „Königsklasse“ – im Bewerb um das Wasserdienstleistungsabzeichen (WDLA) in Gold – den dritten Platz. Zusätzlich stand er gemeinsam mit Jonas Reiter im Zweier-Bewerb Bronze ohne Alterspunkte am Siegespodest sogar auf der obersten Stufe.

In der Meisterklasse war im Zillen-Einer Kerstin Wimmer von der FF Krems unschlagbar. Gemeinsam mit Carina Zeillinger holte sie sich einen weiteren Sieg im Bewerb Bronze Frauen ohne Alterspunkte.

Den Sieg in der Meisterklasse ohne Alterspunkte holte sich das Spitzer Duo Stefan Axmann/Helmut Stierschneider. Auch im Einer Frauen (m. A.) gab es einen Meisterklasse-Sieg für den Bezirk Krems. Hier hatte am Ende Lisbeth Langsteiner von der FF Mauternbach die Nase vorn. Für die Mauternbacher gab es durch Heinrich Brustbauer (3. Platz in der Meisterklasse m. A.) noch einen zusätzlichen Stockerlplatz.

Zahlreiche weitere Platzierungen der heimischen Feuerwehrfrauen und -männer, etwa Platz 6 in der Mannschaftswertung für die FF Mautern oder Platz 2 in der Meisterklasse bei den Frauen (Liesbeth Langsteiner, Bettina Schovanec), rundeten das tolle Ergebnis ab.

Stefan Axmann und Helmut Stierschneider (Sieger in der Meisterklasse ohne Alterspunkte) waren in Klosterneuburg – hier mit Landeskommandant Dietmar Fahrafellner, Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager und ÖVP-Klubobmann Jochen Danninger (v. l.) – das schnellste Duo am Wasser. Foto: Claudia Wagner

Erfolgreich lief der Bewerb für die FF Mauternbach – im Bild mit Josef Dürauer, Gottfried Bauer, Heinrich Brustbauer (3. Platz in der Meisterklasse mit Alterspunkten), Bettina Schovanec, Lisbeth Langsteiner (1. Platz im Zillen-Einer Frauen m. A.) sowie Bernhard Brustbauer (von links) Foto: FF Mauternbach

Sebastian Donnemiller, FF Krems holte sich Platz 3 in der Königsdisziplin. dem Einer-Bewerb um das WDLA in Gold. Foto: Martin Kalchhauser

Kerstin Wimmer (l.) und Carina Zeillinger von der FF Krems siegten im Zweier-Bronze-Bewerb, Wimmer zusätzlich auch im Einer. Foto: Claudia Wagner