Mithilfe der FF Idolsberg: Eisenberg ist nun Feuerwache

Eine Handdruckspritze, Schlauchmaterial, zwei Strahlrohre sowie einige Helme, Gurte, Blusen und Mützen für die Mannschaft: Das war die Grundausstattung der FF Eisenberg, die 1904 gegründet wurde. Josef Dick war der erste Kommandant der Dorffeuerwehr, deren Ära 118 Jahre später neue Wege finden sollte.

Zu den Meilensteinen der FF Eisenberg zählte 1931 der Ankauf der ersten Motorspritze der Marke Rosenbauer, sowie die Anschaffung der Tragkraftspritze RW80 im Jahr 1957. 1980 wurde mit dem Bau eines neuen Feuerwehrhauses begonnen, das nur ein Jahr später eingeweiht werden konnte. Im Jahr 1986 wurde der Fuhrpark um einen Landrover der FF Gföhl ergänzt. 2001 wurde der erste Tankwagen, ein 1300 L Mercedes Unimog, von der FF Krumau angekauft. Ein Jahr danach begannen die Um- und Ausbauarbeiten des Feuerwehrhauses zum heutigen Dorfzentrum. Das Projekt wurde gemeinsam mit dem Dorferneuerungsverein „Unser Gmoa“ realisiert.

Der Weg von der FF zur Feuerwache Eisenberg

Im Jahr 2011 übernahm Martin Schiegl das Kommando der FF Eisenberg. Da bei der Wahl 2021 kein neuer Stellvertreter gefunden werden konnte und einige Monate später der Leiter des Verwaltungsdiensts aus der Feuerwehr austrat, fanden erste Fusionsgespräche mit dem Kommandanten der befreundeten Feuerwehr des Nachbarorts Idolsberg statt. Bei den letzten Jahreshauptversammlungen wurden die FF-Mitglieder beider Orte über das Vorhaben informiert. Nach Gesprächen mit Vertretern des Landes- und Abschnittsfeuerwehrkommandos und einem Gemeinderatsbeschluss wurde die Gründung einer Feuerwache (FW) in Eisenberg fixiert.

Die neuen Strukturen traten mit 1. Jänner 2023 in Kraft. Mit diesem Stichtag wurde die FF Eisenberg auch aus dem Feuerwehrregister gelöscht. Die Anzahl der Feuerwehren in der Gemeinde Krumau am Kamp reduzierte sich somit auf vier. Der Abschnitt Gföhl verfügt somit nur noch über 34 Wehren.

Alle Mitglieder der FF Eisenberg wurden von der FF Idolsberg übernommen, Fahrzeuge und Ausrüstung wurden überstellt. Die Vermögenswerte der FF Eisenberg wurden ebenfalls an die FF Idolsberg überführt, bleiben aber zur Verwendung in der neuen Feuerwache Eisenberg gebunden. Die FF Idolsberg und die FW Eisenberg werden finanziell unabhängig geführt.

