Der erste Schritt zur Realisierung des FF-Hauses Krems-Süd, in dem die Feuerwachen Angern, Hollenburg und Thallern ein neues Zuhause bekommen und ein Katastrophenschutzlager Platz findet, ist getan. Mit dem Spatenstich begannen am 12. Dezember die Bauarbeiten.

„Drei Feuerwachen gehen hier in kameradschaftlicher Weise aufeinander zu.“Der Kremser FF-Kommandant Gerhard Urschler

Minus zwei Grad, leichter Schneefall: Auch wenn die Umstände alles andere als freundlich waren, herrschte am Grundstück unweit der B 37a-Abfahrt Hollenburg Volksfeststimmung. Über 200 Bewohner der südlichen Kremser Stadtteile waren der Einladung ihrer Wehren und der Stadt Krems gefolgt.

Architekt Franz Sam betonte die hohe Funktionalität des geplanten Bauwerks. Ein großzügiger Verwaltungsteil mit Platz für die Jugend unterstreiche die Bedeutung der Nachwuchsführung, entsprechende Aufenthaltsräumlichkeiten, die sich durch Gemütlichkeit auszeichnen würden, seien dem wichtigen Engagement der ehrenamtlichen Helfer geschuldet.

Als „großen Schritt in die Zukunft des Feuerwehrwesens in Krems“ bezeichnete der Kremser FF-Kommandant Gerhard Urschler das Vorhaben. „Drei Feuerwachen gehen hier in kameradschaftlicher Weise aufeinander zu.“ Man habe Stadt Krems und Land NÖ die Bedürfnisse vortragen können und sei auf viel Verständnis gestoßen.

Dezentrales Lager im Einsatzfall sehr wichtig

Bezirksfeuerwehrkommandant Martin Boyer, der 115 Wehren mit 6.649 Mitgliedern vertritt, freute sich über die dezentrale Schaffung eines zweiten Lagers für Hochwasserschutz und Sondergerätschaften (neben dem bestehenden in der Feuerwehr-Zentrale in der Au

straße in Krems, Anm.): „Das ist wichtig, denn auf einem Bein steht man nicht gut.“

Auf die Feuerwehr sei immer Verlass, lobte Stadtchef Reinhard Resch, um die Bedeutung eines „zeitgemäßen Feuerwehrhauses“ zu betonen. 3,2 Millionen Euro – rund zwei Millionen aus dem Stadtsäckel, über eine Million von Seiten des Landes NÖ – fließen in den „Meilenstein“, zu dessen Realisierung es ein langer Weg gewesen sei. 2021 wird die neue Bleibe der Florianis im Süden der Stadt bezogen.

Auf die Details des „zukunftsweisenden Projekts“ ging Bundesrätin Doris Berger-Grabner als Vertreterin des Landes ein. 6.650 Quadratmeter Platz stehen bereit. 900 davon werden für Verwaltung (Kommando) und Schulungsräume verbaut, 350 Quadratmeter sind für die Fahrzeuge (Garage) vorgesehen. „Dieser Bau ist für mich auch ein klares Bekenntnis zur Feuerwehr und zum Ehrenamt.“

Noch heuer starten die Arbeiten an der Fundamentplatte. Die ersten Bauarbeiten wurden nach entsprechenden Ausschreibungen bereits vom Gemeinderat an Professionisten vergeben.