„Feuerwehrmatura“ Weiße Fahne für Abschnitt Gföhl

Lesezeit: 2 Min GM Gerald Mayerhofer

Fünf FF-Mitglieder des Abschnitts Gföhl bestanden am 13. Mai 2023 das Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold: Roland Heindl, Kommandant Christoph Preiß (FF Loiwein), Kommandant Johann Blauensteiner (FF Eisengraben), Lukas Biegl und Christoph Mayerhofer (von links). Foto: NÖN, Gerald Mayerhofer

122 Florianis traten am 13. Mai 2023 im NÖ Feuerwehr- und Sicherheitszentrum in Tulln zum Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold an. Die weiße Fahne gab es nicht nur für den Abschnitt Gföhl, sondern für den gesamten Bezirk Krems.