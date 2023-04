Höchstes Lob für die „Helden der Gesellschaft“

Michael Brauneis stellte seine Betriebsfeuerwehr vor, die 1942 gegründet wurde, seit 1981 als BTF der voestalpine existiert, über 33 Mitglieder (davon sieben Reservisten) verfügt und im abgelaufenen Jahr zu 20 Einsätzen und neun Übungen ausrückte.

Im Vorjahr 51.688 Stunden aufgewendet

„Die Feuerwehren des Abschnitts Krems absolvierten 2022 insgesamt 51.688 Stunden“, berichtete Kommandant Johann Steindl stolz – nicht ohne auf gering rückläufige Zahlen hinweisen zu müssen. In Krems gibt es eine Freiwillige Feuerwehr mit sieben Feuerwachen mit 354 aktiven Mitgliedern, 102 Reservisten und 32 FF-Jugendmitgliedern. In den zehn Betriebsfeuerwehren sind 422 aktive Frauen und Männer sowie 51 Reservisten tätig. In Summer ergibt dies 776 Aktive (+8 gegenüber 2021), 153 Reservisten (+1) sowie unverändert 32 FF-Jugendliche.

1.178 Einsätze und 461 Übungen

1.178 Einsätze (–269 gegenüber 2021) standen laut Steindls Bericht im Vorjahr bei den Kremser Florianis zu Buche. Den Löwenanteil machen mit 643 die technischen Einsätze aus. Dazu kamen 461 Übungen (+156!), die sich mit 7.529 Stunden Aufwand niederschlugen. Höchstes Lob kam von Lehan Begzati von der Bezirkshauptmannschaft Krems: „Ihr seid die Helden der Gesellschaft und Vorbilder für uns alle – vom Kind bis zum Erwachsenen!“ Diesem Dank schlossen sich auch FF-Waldviertelvertreter Erich Dangl und Stadtrat Martin Sedelmaier an. Landtagsabgeordneter Josef Edlinger bezeichnete die Arbeit der Feuerwehrmitglieder als „Bekenntnis zur Verantwortung für die Gesellschaft“.

Langjährige Mitglieder geehrt

Einer Reihe langjähriger Mitglieder wurden Ehrungen zuteil. Für bereits 60 Jahre in der Wehr gab es Auszeichnungen für Alfred Hackl und Walter Schödl (beide Hauptwache) sowie Hans-Joachim Leopold (FW Rehberg). Den „Fünfziger“ in der Wehr haben Willibald Gartler (FW Rehberg), Friedrich Hartl (FW Angern) sowie Franz Seif und Gerhard Wimmer (beide BTF voestalpine) bereits vollendet. Zum Sachbearbeiter für vorbeugenden Brandschutz wurde Christian Schopper (FW Hollenburg) ernannt.

Weitere Auszeichnungen

40 Jahre in der Feuerwehr: Hans-Ferdinand Gebath (FW Rehberg), Martin Sedelmaier (FWThallern)

25 Jahre: Michael Bartisal, Frieda Ott (FW Hauptwache), Johannes Bauer, Markus Harrer-Hochleitner, Michael Hagmann (FW Rehberg), Christoph Kraus, Lukas Mach (FW Hollenburg), Erich Martin (FW Gneixendorf), Ewald Ortner, Roman Pachschwöll (BTF Justizanstalt Krems)

Verdienstmedaille des NÖLFV 2. Klasse in Silber: Josef Schrabauer (BTF Metadynea)

Verdienstzeichen des NÖLFV 2. Klasse in Silber: Josef Dietz (BTF voestalpine Krems)

