FF-Bewerbe in Moritzreith: Großreinprechts gelang Hattrick

50 Wettkampfgruppen nahmen am Bewerb in der Gföhler Katastralgemeinde teil. Landesfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Martin Boyer eröffnete ihn gemeinsam mit Bewerbsleiter Franz Laister nach der Flaggenhissung. Die FF Moritzreith sorgte als austragende Feuerwehr für perfekte Rahmenbedingungen und eine Wettkampfwiese in einem Top-Zustand.

Fire-Cup als Highlight

Als krönendes Highlight startete um 16 Uhr der bereits zur Tradition gewordene „Bezirks-Fire-Cup“. Bei diesem Bewerb treten die besten aller Teilnehmergruppen in einem Parallelbewerb gegeneinander an. In Anwesenheit von Landtagsabgeordnetem Josef Edlinger, den Bürgermeisterinnen Ludmilla Etzenberger (Gföhl) und Eva Schachinger (St. Leonhard/Hw.) sowie Bezirkskommandant-Stellvertreter Engelbert Mistelbauer, Abschnittskommandant Ernst Feichtinger, Unterabschnittskommandant Andreas Bauer und Gastgeber sowie Kommandant-Stellvertreter Martin Schwarz-Klafl (FF Moritzreith) wurde die Ehrung der Sieger vorgenommen.

Große Freude bei Siegern

In der Wertung „Bronze ohne Alterspunkte“ lag die Wettkampfgruppe der FF Gloden mit 462,19 Punkten auf Platz. Mit Alterspunkten schaffte es Großreinprechts 1 - hier ging auch Bezirkskommandant Boyer an den Start - auf den ersten Stockerlplatz. Bei „Silber ohne Alterspunkte“ lag die Wettkampfgruppe Hadersdorf 1 mit 460,40 Punkten klar voran, mit Alterspunkten fuhr Großreinprechts 1 abermals den Sieg ein. Der Fire-Cup ohne Alterspunkte ging mit 465,47 Punkten an Trandorf 3. Die Gruppe Großreinprechts 1 schaffte den Hattrick und holte sich auch beim Fire-Cup mit Alterspunkten an diesem Tag Platz 1.

