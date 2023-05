Jubiläum „zelebriert“

Es waren - wie berichtet - zwei fürchterliche Großbrände im Dorf Freischling, die zur Gründung der Freiwilligen Feuerwehr Freischling geführt hatten. Dabei gab es nicht nur beträchtlichen Sachschaden, sondern es waren auch Tote zu beklagen. 23 Männer aus Freischling, Kriegenreith und Raan haben am 11. Dezember 1898 - anlässlich des 50. Regierungsjubiläums von Kaiser Franz Josephs I. - die „Kaiser Franz Joseph I. Jubiläumsfeuerwehr“ gegründet.

Die Mannschaft der FF Freischling im Jubiläumsjahr: 1. Reihe: Dr. Wilhelm Saurma, Franz Hartner, Anton Pfannhauser, Alfred Zach, Franz Frank. 2. Reihe: Herbert Göttinger, Reinhard Hartner, Günther Pfaller, Manfred Pfaller, Gerhard Zach, Christoph Zach, Josef Frank, Rainer Kranzler, Andreas Zach. 3. Reihe: Thomas Bull, Oliver Zach, Lukas Bull, Martin Frank, Manuel Gschwandtner Foto: Feuerwehr Freischling Foto: Feuerwehr Freischling, Feuerwehr Freischling

Vor Kurzem feierte die Feuerwehr Freischling im Rahmen des Feuerwehrfestes auch das Bestandsjubiläum. Hier stellte Kommandant Gerhard Zach die Festschrift vor. Bezirksfeuerwehrkommandant Martin Boyer (er ist auch Landesfeuerwehrkommandant-Stellvertreter) hob in seiner Festrede die immer steigenden Anforderungen an die Feuerwehren im Lauf der Zeit hervor. Nationalratsabgeordnete Martina Diesner-Wais gratulierte der jubilierenden Wehr zum Jubiläum und überbrachte die Grüße der Landesregierung. Lobende Worte für die FF Freischling fand auch Schönbergs Bürgermeister Michael Strommer.

Josef Weiß wurde für 50-jährige Tätigkeit im Feuerwehrwesen ausgezeichnet. Foto: Christian Michalec, Christian Michalec

Ehrungen für verdiente Feuerwehrmitglieder

Die Feiern waren auch der Rahmen, Feuerwehrmitglieder für ihre Verdiente auszuzeichnen. Josef Weiß wurde mit dem Ehrenzeichen für 50-jährige Tätigkeit im Feuerwehrwesen bedacht. Markus Grien war von 2006 bis 2020 Kommandant-Stellvertreter der FF Freischling. Er hat in der Zwischenzeit geheiratet und lebt in Kirchberg am Wagram. Er wurde mit einer Urkunde der Marktgemeinde Schönberg und einem Erinnerungsgeschenk der FF Freischling ausgezeichnet. Josef Hartner hätte für 60-jährige Tätigkeit geehrt werden sollen. Er musste aus gesundheitlichen Gründen der Feier fernbleiben.

