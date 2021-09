Das Feuerwehrhaus Krems-Süd in Hollenburg ist die neue Basis der Feuerwachen Angern, Hollenburg und Thallern. Die Vorbildfunktion bei der sinnvollen Konzentration der Kräfte dreier kleiner Einheiten wurde durchwegs als richtungsweisend gewürdigt.

Neues Haus für 120 Mitglieder

120 Feuerwehrmitglieder der drei Wachen, sechs Fahrzeuge, vier Zillen und über 1.000 Meter Schläuche haben in der neuen FF-Zentrale ihre neue Heimat gefunden. Auf dem rund 4.000 m² großen Areal unweit der Abfahrt Hollenburg von der B 37a befindet sich allerdings auch ein Katastrophenschutzlager für das ganze Waldviertel mit rund 500.000 Sandsäcken.

3,5 Millionen Euro verbaut

3,5 Millionen Euro flossen in das Projekt, das trotz der Pandemie in erfreuliche kurzer Zeit realisiert werden konnte. "Große Projekte umzusetzen ist für die FF Krems mittlerweile fast schon Routine", meinte Kommandant Gerhard Urschler im Gespräch mit den Moderatoren Margit Laufer und Gernot Rohrhofer und erinnerte an das neue FF-Haus in Egelsee und die kürzlich erfolgte Indienststellung der neuen Kremser Drehleiter.

"Es war der richtige Schritt!"

"Es ist uns gelungen, die drei Wachen an einem Standort zusammenzuführen", sprach auch Urschler an, dass hier gemacht worden sei, was andernorts oft von Skeptikern für unmöglich gehalten wird. "Es war der richtige Schritt. Beim Bezug des Hauses hat sogar ein Gegner der Maßnahme gemeint: ,Das hätten wir schon früher machen sollen!'" Urschlers Worte bestätigten die Kommandanten der Wachen, Peter Rethaller (Angern), der auch Chef des neuen Konstrukts ist, und seine Kollegen Christian Schopper (Hollenburg) und Markus Höbarth (Thallern). Ihre sinngemäße Botschaft: "Wir haben den richtigen Zeitpunkt erwischt. Die Mannschaft hat hier ihren Platz gefunden."

Neue Garage für "Tank 7"

"Die Erfahrung ist, dass man sich trauen soll, neue Lösungen in Angriff zu nehmen", betonte Urschler abschließend. Zugleich mit der Eröffnung des neuen Hauses ging auch ein neues Tanklöschfahrzeug, das intern die Kennung "Tank 7" trägt, in Betrieb, und erhielt ebenso den Segen der anwesenden Geistlichen, des Benediktinerpater Maurus Kocher und seiner evangelischen Kollegen Gisela Malekpour und Jörg Kreil.

Pfarrer Pater Maurus Kocher segnete auch das neue Tankflöschfahrzeug ("Tank 7"), das im neuen Haus garagiert ist. Martin Kalchhauser

Zwei besondere Ehrungen

Architekt Franz Sam betonte die Zweckmäßigkeit des Neubaus, bei dem Zweckmäßigkeit und Funktionalität die Hauptrolle gespielt habe. Unter den zahlreichen Ehrungen, die im Zuge der Feierstunde vorgenommen wurden, waren zwei ganz besondere. Zum einen wurde an Matthias Bauer, den Geschäftsführer der Kremser Firma Polysan die Florianiplakette der FF Krems in Silber verliehen.

Die Florianiplakette der FF Krems in Silber erhielt Matthias Bauer (GF der Firma Polysan, Mitte). Kommandant Gerhard Urschler und Stellvertreter Andreas Herndler dankten damit für eine 30.000-Euro-Materialspende beim Neubau. Martin Kalchhauser

Er hatte der Wehr für den Neubau Installationsmaterial im Wert von 30.000 Euro geschenkt. FF-Chef Gerhard Urschler wurde von seinem Stellvertreter Andreas Herndler namens des Kommandos mit dem Kremser Feuerwehrverdienstzeichen in Gold überrascht.

Das Kremser Feuerwehr-Verdienstzeichen in Gold gab es für Kommandant Gerhard Urschler (Mitte): Landesrat Ludwig Schleritzko, Bürgermeister Reinhard Resch, Kommandant-Stv. Andreas Herndler, Staatssekretär Magnus Brunner (von links). Martin Kalchhauser

Konzentration ist vorbildlich

"Wir sind mit diesem Projekt zum Vorbild für die Region Krems und darüber hinaus geworden", drückte Bürgermeister Reinhard Resch seine Freude über die Konzentration der Kräfte im Süden der Stadt Krems und das darüber hinaus klimagerecht errichtete Haus aus. Er vergaß auch nicht, dem Land NÖ zu danken, das 1,5 Millionen Euro zu den Baukosten beigetragen hat. Dankesworte an die Aktiven kamen von Landesrat Ludwig Schleritzko, verbunden mit dem Versprechen, dass das Land "immer an der Seite der Feuerwehren" stehe.

"Klima-Einsätze" werden mehr

Staatssekretär Magnus Brunner, dessen Ressort im Klimaschutz-Ministerium auch den Hochwasserschutz umfasst, betonte die Wichtigkeit des hier errichteten Katastrophenschutzlagers und gab zu bedenken, dass man sich künftig vermehrt auf klimawandelbedingte Einsätze einstellen müsse. Die symbolische Übergabe des neuen Hauses erfolgte schließlich durch die Übergabe eines riesigen Schlüssels, auf dem sich die Ehrengäste mit ihren Autogrammen verewigten.

Florianistatue aus Bayern

So wie Kameraden aus der Partnerstadt Böblingen waren auch Feuerwehrmitglieder aus Passau (ebenfalls Kremser Partnerstadt) in Hollenburg zu Gast. Für den neuen Krems-Süd-Chef gab es deshalb zum Schluss noch eine nicht im Protokoll vorgesehene Überraschung: Hermann Obermüller, Kommandant der Partner-FF Schalding rechts der Donau (Passau) übergab ihm eine Florianistatue für das neue Haus.