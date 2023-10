FF-Haus Vor 30 Jahren begann für Gföhler Feuerwehr eine neue Ära

Ein Schnappschuss von der Eröffnungsfeier des neuen Feuerwehrhauses in Gföhl aus dem Jahr 1993: Kommandant-Stellvertreter und Gföhler FF-Legende Felix Hameder, der damalige Bürgermeister Friedrich Reiter, Ehrenkommandant Karl Braun und der damalige Feuerwehr-Landesrat Karl Blochberger (von links). Foto: Archiv FF Gföhl

D ie größte Wehr des Abschnitts bekam im Jahr 1993 ein neues Zuhause in der Bergstraße in Gföhl. Das alte FF-Haus in der Jaidhofer Gasse verfügte über keine Heizung, keine Garderobe und keine Sanitärräumlichkeiten.