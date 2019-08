Zweimal musste die Freiwillige Feuerwehr Krems in den vergangenen Tagen zu Tierrettungseinsätzen ausrücken. In beiden Fällen galt es, Vögeln zu Hilfe zu kommen. Beide Male gab es ein Happy End.

Zwei Tierrettungseinsätze in kurzer Zeit in Krems .

Nest mit Jungvögeln in Gefahr

In den Abendstunden des 1. August wurde die FF Krems in die Mühlhofgasse gerufen. Aus rund vier Metern Höhe drohte ein Vogelnest samt Jungvögeln von einem Baum zu stürzen.

Die Mannschaft rückte mit der Drehleiter an. Beim Eintreffen war eines der Tiere bereits aus dem Nest gefallen und wurde von der Anruferin betreut.

In Wildtierstation gebracht

Am Einsatzort konnte die Besatzung der Drehleiter das absturzgefährdete Nest rasch sichern. Beide Tiere wurde an die Anruferin übergeben. Diese brachte die Vögel zur weiteren Versorgung zur Wildtierstation nach Gföhl.

Viele Hindernisse für FF-Fahrzeug

In die Kremser Fußgängerzone führte ein weiterer Tierrettungseinsatz die Silberhelme um die Mittagszeit des 3. August. Hier war eine Schwalbe in einem Schacht gefangen. Für die Helfer war es schwierig, durch die Landstraße zum Einsatzort vorzudringen. Schanigärten und Verkäufsflächenerweiterungen waren einmal mehr große Hindernisse.

Erst mit Winde gelang Befreiung

Mittels Brechwerkzeug den Schacht zu öffnen gelang nicht, da die Gittereinfassung sehr stark korrodiert war. Es wurde kurzerhand eine Seilwinde mit einem Haken zum Einsatz gebracht und so ein Zugang zum Tier geschaffen. Der geschwächte Vogel wurde eingefangen und zur weiteren Kontrolle in das Tierschutzhaus Krems verbracht.

