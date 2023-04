Lkw kippte in Lengenfeld um: Fahrer (56) liegt auf der Intensivstation

Der schwere Unfall ereignete sich am Montag kurz nach 10.30 Uhr auf der B 37 auf Höhe der Section Control im Lengenfelderamt.

Lkw schlitterte auf B 37 dahin

Ein tschechischer Lenker (56) war mit seinem in Tschechien zugelassenen Schwerfahrzeug auf der Verbindung Gföhl - Krems talwärts unterwegs. Im Unfallbereich stürzte der schwere Brummer aus noch ungeklärter Ursache zur Seite und rutschte quer zur Fahrbahn dahin. Zum Glück kam gerade kein anderes Fahrzeug entgegen, sodass der Lkw ohne Kollision auf der linken Seite der Straße zum Stillstand kam.

Fahrer liegt auf Intensivstation

Beim Einsatz, der in der Folge für die Feuerwehren Gföhl, Lengenfeld und Krems sowie Polizei und Rotes Kreuz anlief, wurde der Fahrer mit schweren Verletzungen aus der Kabine gerettet. Der ÖAMTC-Notarzthubschrauber Christophorus 2 brachte ihn nach der Erstversorgung an Ort und Stelle ins Landesklinikum Horn. Dort musste der Tscheche in die Intensivstation aufgenommen werden.

Schadstoffeinsatz der Feuerwehr

Während der große Tank, der mit Bitumengemisch (vermutlich rund 30 Tonnen) gefüllt war, zum Glück hielt, wurde beim Unfall der Treibstofftank des Lkws beschädigt, sodass aus diesem Dieselöl austrat. Dieses geriet unter anderem auch in die Kanalisation. Der Schadstoffzug der FF Krems musste Fliesmatten in die Kanalisation einbringen, um den Treibstoff zu binden. Parallel dazu kamen Spezialisten der Entsorgungs-Fachfirma Fischer aus Wilhelmsburg zum Einsatz, die das Bitumen aus dem Unfall-Lastwagen umpumpen und abtransportieren mussten.

B 37 gesperrt, Umleitung über Droß

Der Einsatz war bis zur Veröffentlichung dieses Beitrags noch im Gange. Die Sperre der Bundesstraße 37 war den ganzen Tag über aufrecht. Eine Umleitung des Verkehrs über Droß und den sogenannten „alten Droßer Berg“ ist bzw. war ein gerichtet.

