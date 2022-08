Drei Landesmeister auf der Zille aus der Region Krems

Stolz sind die Kameraden der Feuerwehr Oberfucha auf ihre Kollegen: Fritz Braunschweig und Edwin Strasser holten bei den Zillen-Landesmeisterschaften, genau dem „Landeswasserdienstleistungsbewerb“, in ihrer Kategorie „Meisterklasse mit Alterspunkten“ den ersten Platz und kürten sich zu Landesmeistern. Martin Braunschweig holte in der Klasse „Zillen-Einer Allgemein“ den fünften Platz.

Auch die Mauterner Kameraden räumten beim Bewerb in Marchegg ab: Theres Richter und Nicole Schrefl sicherten sich in den „Damenwertungen in Bronze“ den Landessieg, sowie den Vizelandesmeister in der „Damenwertung in Silber“.

Gerhard Ebner errang in der „Meisterklasse mit Alterspunkten“ den Vizelandesmeister und erreichte mit Partner Harald Echl den vierten Platz in der „Meisterklasse Zweier B“.

Die Mauternbacher Feuerwehr hat auch eine Landesmeisterin: Im „Zillen-Einer Frauen Meister mit Alterspunkten“ holte Lisbeth Langsteiner den Sieg.

