Viel Lob für die „Helden der Gesellschaft“

Beachtliche 53.118 Stunden leisteten die 20 Feuerwehren des Abschnitts Mautern für die Bevölkerung. „Die Feuerwehrmitglieder sind Helden der Gesellschaft“, lobte Lehan Begzati, als Vertreter des Bezirkshauptmannes, die 20 Wehren des Feuerwehrunterabschnitts Mautern beim Abschnittsfeuerwehrtag im Schloss Rossatz.

360 Einsätze wurden absolviert

Zu Recht: Die Kameraden aus den Gemeinden Bergern, Furth, Mautern, Paudorf und Rossatz, die dem Abschnitt angehören, hatten 2022 360 Einsätze und wickelten 17 Brandsicherheitswachen ab. Außerdem wurden bei 366 Übungen 7.493 Ausbildungsstunden erbracht. So kamen bei gesamt 3.200 Ereignissen beachtliche 53.118 Stunden ehrenamtlicher Arbeit für die Bevölkerung zusammen.

Viele Höhepunkte im Jahr 2022

Besondere Highlights 2022 waren die große Waldbrand-Übung rund um den Waxenberg im Mai, an der 400 Kameraden teilnahmen, und auch die Erfolge bei den Landeswasserdienstleistungsbewerben in Marchegg, hier speziell die drei Landessiege und zwei Vizelandesmeister-Titel.

Ehrengäste dankten den Helfern

Zu Gast war Landtagsabgeordneter Josef Edlinger, der von einer beeindruckenden Leistung auch in Hinblick auf die jüngste Vergangenheit mit den Unwetterereignissen verwies. Mit dabei war auch die vollständige Bürgermeister-Riege: Gudrun Berger (Furth), Heinrich Brustbauer (Mautern), Roman Janacek (Bergern), Martin Rennhofer (Paudorf) sowie Hausherr Josef Widhalm. Letzterer hob hervor, dass die Feuerwehren stets ein Garant dafür seien, Hilfe zu leisten: „Die Einsatzkräfte sind in Zeiten wie diesen ein unverzichtbarer Bestandteil der Gesellschaft geworden.“

„Feuerwehrfamilie“ Bagl als Vorbild

Der Feuerwehr Rossatz hält die Familie Bagl seit Jahrzehnten die Treue: Senior Josef Bagl, 85 Jahre alt, wurde beim Abschnittstag für 70-jährige verdienstvolle Tätigkeit geehrt, Sohn Herbert Bagl (56), Kommandant der 21 Wehren des Abschnitts Mautern und auch „seiner“ Rossatzer FF, ist vor 41 Jahren eingetreten. Und auch seine beiden Söhne, Jakob, 30, zweiter Kommandant-Stellvertreter in Rossatz und Vizeleiter des Verwaltungsdienstes im Abschnittskommando Mautern, und Florian (25, Jugendbetreuer in der FF Rossatz) sind im Alter von zehn Jahren Mitglied der Wehr geworden. Warum diese Liebe der Bagl-Männer zur Wehr? „Die Ausbildung, das Arbeiten mit den Kollegen, die Kameradschaft, das passt. Und vor allem, man ist für die Menschen da, kann helfen und Gutes tun – was gibt es Schöneres?“, fasst Herbert Bagl seine Leidenschaft zusammen. „Wenn man da aber einmal dabei ist, bleibt man dabei!“

Ausgezeichnete Kameradinnen und Kameraden:

Ernennung zum Ehrenverwaltungsinspektor:

Thomas Schmölz

Verdienstmedaille 3. Klasse in Bronze des NÖLFV:

Bettina Mold, Wolfgang Ruhm, Andreas Koller, Josef Mader

Verdienstzeichen 2. Klasse in Silber des NÖLFV:

Thomas Schmölz, Alfred Danylo, Martin Ringseis, Gerald Lukschanderl, Gerhard Schildböck

Verdienstzeichen 3. Stufe in Bronze des ÖBFV:

Thomas Lagler, Wolfgang Supperer, Wolfgang Ringseis, Johannes Glück, Robert Schütz, August Messerer

Verdienstzeichen 3. Stufe ÖBFV:

Stefan Schovanec

Ehrenzeichen für 70-jährige verdienstvolle Tätigkeit des NÖLFV:

Josef Bagl

Ehrenzeichen für 60-jährige verdienstvolle Tätigkeit des NÖLFV:

Franz Schmidt, Anton Kendl, Johann Mair, Wolfgang Janusch, Johann Ettenauer

Ehrenzeichen für 50-jährige verdienstvolle Tätigkeit des NÖLFV:

Hubert Reder, Heinrich Ertl, Adolf Pritz, Walter Jadrnitzek

Ehrenzeichen für 40-jährige verdienstvolle Tätigkeit des NÖLFV:

Erich Karl, Harald Echl, Reinhard Geitzenauer, Gerhard Messerer, Karl Griessler, Walter Dietl, Robert Schmotz

Ehrenzeichen für 25-jährige verdienstvolle Tätigkeit des NÖLFV:

Franz Nicht, Martina Schmid, Hubert Philipp Weber, Matthias Ramoser, Peter Polz, Michael Karl Huber, Victoria Huschner, Jakob Buchinger, Alfred Graf, Johannes Hofstetter

