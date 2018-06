2018 feiert die Feuerwache Thallern ihr 120-jähriges Bestandsjubiläum. Aus diesem Anlass fand ein Festakt am Spiel- und Sportplatz statt, in dessen Rahmen auch die neue Feuerwehrzille offiziell in den Dienst gestellt und gesegnet wurde.

Feuerwachekommandant-Stellvertreter Markus Höbarth begrüßte neben vielen Thallernern auch Bürgermeister Reinhard Resch und einige weitere Mandatare sowie Vertreter des Bezirksfeuerwehrkommandos, an der Spitze Kommandant-Stellvertreter Engelbert Mistelbauer sowie den Kremser FF-Chef Gerhard Urschler.

Pater Maurus Kocher nahm die Segnung vor, Petra Sedelmaier übernahm die Patenschaft für die Zille.

1.000-Euro-Spende für die Feuerwehr Thallern: Kommandant Jürgen Rethaller, Siegrun Weiß und Verwalter Markus Höbarth (von links). | FF Krems/Thomas Wechtl

Feuerwachekommandant Jürgen Rethaller blickte auf die vergangenen Jahre zurück. Vor allem aber betonte er die bisherige gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde Krems im Rahmen der Planungstätigkeiten für das neue Feuerwehrhaus in Krems- Süd. Zillenfahrer Martin Sedelmaier erwähnte geschichtliche Fakten über den Wasserdienst in Thallern und die ewige Verbundenheit zur Donau.

Nicht weniger als drei Landesmeister (!) kommen aus den Reihen der Thallerner Zillenfahrer. In den Ansprachen der Ehrengäste wurde ebenfalls der Neubau sowie die Wichtigkeit der Feuerwehr betont. Als Geschenk überreichte die Outlet-Managerin des Wettcafés WINWIN Krems, Siegrun Weiß, einen Scheck über 1000 Euro an die Wehr.

Im Zuge des Festaktes wurden einige Mitglieder und Persönlichkeiten mit besonderen Auszeichnungen bedacht. Das Verdienstzeichen des NÖ Landesfeuerwehrverbandes 3. Klasse in Bronze erhielten Stefan Beranek, Martin Sedelmaier und Anton Kremser. Siegrun Weiß erhielt die Florianiplakette der Feuerwehr Krems in Bronze. Dorfwirtin Astrid Michaela Wagensonner wurde mit der Florianiplakette des NÖ Landesfeuerwehrverbandes geehrt.