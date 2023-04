Rettungseinsätze der Kremser Feuerwehr für Eulenbaby und Papagei

Mehrere Einsätze der Helfer der FF Krems, bei denen es um in Not befindliche Tiere ging, mussten in den vergangenen Tagen abarbeiten.

Eulenbaby wieder ins Nest gehoben

Neben mehreren anderen Fällen, bei denen die Frauen und Männer in ihren feuerroten Autos zum Beispiel Menschen in stecken gebliebenen Aufzügen zu Hilfe kamen, waren auch Tierrettungen zu bewältigen. Ein Einsatz am Donnerstagvormittag galt einem Eulenbaby, das beim Kindergarten in Krems-Lerchenfeld au dem Nest gefallen war. Der kleine Vogel, der unverletzt geblieben war, wurde in sein Nest zurückgehoben.

Papagei aus Krone eines Baums geholt

Zwei in einem Aufzug eingeschlossenen Vögeln galt ein Einsatz in einem Mehrparteienhaus in der Ringstraße. Auch diesen beiden verängstigt herumflatternden Tieren konnte rasch geholfen werden. Am Freitagabend schießlich kam es zu einem Einsatz auf dem Pfarrplatz. Dort war dem Besitzer eines Papageis sein Tier entkommen und musste von den Helfern in Uniform aus einem Baum geholt werden. Auch er kehrte dank des Eingreifens der freiwilligen Helfer unversehrt von seinem Ausflug zurück.

