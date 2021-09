Jahrelang haben sie darum gekämpft, nun könnte der Wunsch der Gebrüder Wolf schon bald in Erfüllung gehen. Die Stadt hat den Fiakern ihre Bereitschaft signalisiert, dass sie einen offiziellen Standplatz erhalten, sofern alle dafür erforderlichen Unterlagen der Überprüfung des Magistrats standhalten. Konkret geht es um den Wunsch-Standort von Michael und Thomas Wolf direkt an der Mauer des Hofbräus am Steinertor. Die Taxifahrer, für die dieser Platz aktuell reserviert ist, würden laut Letzterem dadurch einen Standplatz verlieren.

Für das Brüderpaar wäre der genehmigte Platz im Zentrum der Stadt zwar ein Segen – bisher stand das Gespann beim Steinertor und Stadtpark lediglich unter „Duldung“. Er bedeutet allerdings auch einen erheblichen finanziellen Aufwand, muss doch für eine angemessene Beschattung für die Pferde gesorgt werden. Dafür ist die Anbringung eines großen Sonnenschirms geplant.

In Anbetracht regelmäßiger Anfeindungen durch eine kleine Gruppe von Tierschützern (die NÖN berichtete) ist es den „Kremser Fiakern“ stets ein Anliegen, zu unterstreichen, dass sie ihren Betrieb im Sinne des Tierschutzes führen. „Das hat uns auch der Amtstierarzt bestätigt“, erzählt Thomas Wolf. Darüber hinaus gäbe es immer wieder ein Verwöhnprogramm für die Pferde. Zum Beispiel durch eine Chiropraktikerin oder Aufenthalte in der mobilen Solekammer, die erst kürzlich Halt am Hof in Rohrendorf machte. „Das Salz tut den Atemwegen und der Haut gut“, erklärt Wolf.