Alkohol, Drogen & übermüdet: Kremser Lenker (24) von Polizei gestoppt

Beamte der Polizeiinspektion Krems an der Donau fiel am Donnerstag gegen 17.45 Uhr bei ihrer Streifentätigkeit ein entgegenkommendes Fahrzeug in der Wienerstraße auf, das "ohne Abblendlicht und nur mit eingeschalteten Begrenzungsleuchten stadtauswärts unterwegs" war wie die Exekutive in einer Aussendung am Freitag berichtete.

Die Polizisten fuhren dem Wagen nach und konnten diesen auf einem Parkplatz anhalten. Bei der Kontrolle des 24-jährigen Lenkers aus Krems verlief sowohl der Alkomat- als auch der Drogenvortest positiv. "Eine klinische Untersuchung ergab, dass der Lenker eine Beeinträchtigung durch Alkohol, Suchtmittel sowie Übermüdung aufwies", hielt die Aussendung fest.

Dem Lenker sei der Führerschein vorläufig abgenommen worden; er wird der zuständigen Verwaltungsbehörde angezeigt.

