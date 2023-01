Polizei warnt vor Betrügern in der Region Krems

Vor immer neuen Facetten bei sogenannten „Neffen-Tricks“ warnt die Polizei. Eine Welle an betrügerischen Mitteilungen überrollt das Land, und leider haben die Kriminellen oft auch Erfolg.

Zuletzt gab es im Bezirk Krems am 12. Jänner einen versuchten Betrug, bei dem eine 83-jährige Kremserin Verdacht schöpfte und auf die Forderungen nicht einging. Erfolg hatte einer der Betrüger hingegen zuvor am 9. Jänner bei einer Frau (56) in Rossatz gehabt. Sie war auf den neuen Trick mit der vermeintlich neuen Telefonnummer ihres Sohnes hereingefallen.

Mittels SMS hatte sie die neue Nummer erhalten und als jene des Sohnes eingespeichert. Die folgende Konversation führte sie allerdings dann mit einem Unbekannten, dem sie 9.625 Euro überwies …

„Handy verloren. Brauche ganz dringend Geld!“

„Es werden SMS-Nachrichten an potenzielle Opfer verschickt – mit der Mitteilung, das Handy sei verloren gegangen oder durch einen Wasserschaden unbrauchbar geworden“, erläutert Stefan Loidl von der Landespolizeidirektion NÖ. „Da am neuen Telefon die Banking App noch nicht funktioniere und eine dringende Zahlung durchgeführt werden müsse, brauche der Sohn oder die Tochter Geld.“

Meist würden vierstellige Beträge verlangt, weiß die Polizei. Seit Jänner hat man in NÖ zehn Fälle registriert. Weil Opfer vielleicht aus Scham schweigen, ist eine Dunkelziffer zu vermuten.

Die Tipps der Polizei:

Wenn Sie SMS oder Whats App-Nach richten erhalten, kontaktieren Sie die Person auf der alten Handynummer und fragen Sie nach, ob das stimmt.

Veranlassen Sie keine (Auslands-)Überweisungen ohne vorherigen Kontakt mit dem Empfänger.

Blockieren Sie die „neue Telefonnummer“.

Verständigen Sie die Polizei.

Ein weiterer Trick, den es zuletzt auch in der Region Krems gegeben hat: Ein angeblicher Polizist bietet an, Wertsachen zu verwahren, weil in der Nachbarschaft Einbrüche stattgefunden haben. Es komme jemand vorbei, um alles in sichere Verwahrung zu nehmen. Ein Ermittler: „Wer Wertsachen übergibt, sieht sie nie wieder!“

