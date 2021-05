Bereits seit 1727 gibt es eine Eisenhandlung in der Unteren Landstraße 44 in Krems, seit 1914 unter dem Namen Neunteufel. Nun kommt ab Juni eine Filiale in der Landeshauptstadt dazu.

Neben dem Angebot von rund 30.000 verschiedenen Artikeln – von der kleinen Schraube über Haushaltswaren, Werkzeug und Gartenzubehör bis zum modernen Küchengerät – schätzen die Kremser vor allem die fachkundige Beratung durch geschulte Mitarbeiter. „Es ist schön, dass wir bald auch die St. Pöltner mit unseren Waren begeistern dürfen!“, freut sich Geschäftsführer Christoph Wölfl über die Neueröffnung, die Anfang Juni stattfinden wird.

„Das Geschäft in der Marktgasse 5 befindet sich im Zentrum der Stadt. Wir setzen hier einen Schwerpunkt auf hochwertiges Küchenzubehör, aber auch Kleinteile und Kleinwerkzeug werden Teil des Sortiments sein“, ergänzt sein Bruder Michael Feher-Wölfl. Auch die Möglichkeit, Waren aus dem Kremser Sortiment nach St. Pölten zu bestellen, wird es geben.

2018 hat Johann Wölfl das Geschäft an seine Söhne übergeben. 2003 hatte er es von Anton Neunteufel (III.) und dessen Schwester Herta Dimmel übernommen. Bis heute gibt es engen Kontakt. „Von Generationen, für Generationen – dieses Motto leben wir hier seit vielen Jahren“, freut sich Johann Wölfl auf die Expansion und dass demnächst auch die St. Pöltner in den Genuss des Neunteufel-Angebots kommen werden.