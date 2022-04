Erwartet kontrovers: Sterbehilfe im Fokus

Werbung

Volle Übereinstimmung herrschte bei den Teilnehmern an einer Podiumsdiskussion des Vereins Palliative Care am Klinikum Krems über das neue Sterbeverfügungsgesetz in einem Punkt: Der zu Beginn gezeigte Film „Soylent Green“ war „zumindest schräg“.

Im Science-Fiction-Streifen aus 1973 deckt ein Polizist im Jahr 2022 (!) auf, dass aus Körpern von Menschen, die sich töten lassen, Nahrungsmittel erzeugt werden …

In der Debatte um den „assistierten Suizid“ nahmen die Ärztin Elisabeth Pittermann-Höcker und der Palliativmediziner Dietmar Weixler – wie erwartet – einen ablehnenden Standpunkt ein. Beide treten dafür für ein stark verbessertes palliativmedizinisches Angebot und mehr Hospizplätze ein. Die Angst der Skeptiker beruht auch auf der Befürchtung, dass mit dem neuen Gesetz ein Damm gebrochen und Türen für eine Beendigung des Lebens aus verschiedensten Motiven (auch der Angehörigen) geöffnet sein könnte.

Als Befürworter der österreichischen Lösung traten Philosophieprofessor Peter Kampits – er sitzt im Rollstuhl und wies darauf hin, dass etwa gelähmte Patienten nicht mehr in der Lage seien, ihr Leben aus eigener Kraft zu beenden – und Esther Kruikemeijer ein. Letztere erlebte den bewussten Tod ihres Vaters in den Niederlanden mit und forderte sogar weniger Bürokratie für Sterbewillige. Die Praxis zeige, dass es auch bei der vergleichsweise liberalen Gesetzgebung in Holland nicht zu massenweisen Suiziden komme.

Die kontroversielle, aber nie feindselige Debatte wurde von vielen Besuchern auch nach dem offiziellen Teil bei einem Glas Wein weitergeführt.

