Holocaust-Film zeigt Momente besonderer Stille

In wenigen Tagen wird der Dokumentarfilm „A Boy's Life – Kind Nummer B2826“ auf Österreichs Kinoleinwänden zu sehen sein.

Der Film, eine Produktion von Blackbox Film & Media, ist nach „Ein deutsches Leben“ und „Ein jüdisches Leben“ der dritte Teil eines Gesprächszyklus mit Zeitzeugen und Opfern des Holocausts. Dieses Mal wird die Perspektive eines Kindes fokussiert, genauer gesagt die des 1932 in Litauen geborenen Daniel Chanoch, der neben vier anderen Konzentrationslagern auch Auschwitz und Mauthausen überlebt hat.

„Die Kinder-Perspektive ist immer eine unschuldige, eine ganz andere als die eines Erwachsenen“, sagt der gebürtige Langenloiser Christian Kermer, der für die Produktion hinter der Kamera stand.

Das erklärte Ziel des Filmteams ist, gewohnte Erzählstrukturen zu überwinden und tiefer vorzudringen, wobei ein besonderer Fokus auf den Emotionen der Betroffenen liegt. So beinhaltet der Film außer Interview-Ausschnitten mit Daniel Chanoch auch Sequenzen aus Dokumentationen und Propaganda-Material. Auf diese Weise soll das Schicksal des Protagonisten noch greifbarer gestaltet werden. Besonders berührende Momente in Chanochs Erzählungen sorgten, so Kermer, auch im Studio für „besondere Stille“.

Für den Film erzählt der mittlerweile 91 Jahre alte Daniel Chanoch seine Geschichte, die beginnt, als die Deutsche Wehrmacht im Sommer 1941 in Litauen einmarschiert. Auf den Etappen seines Weges verliert er seine Heimat und seine Familie, wobei er nur seinen Bruder jemals wiedersieht. Als Patient Josef Mengeles hat er gelernt, jegliche Emotionen auszublenden, die zu zeigen laut Kermer ein „sicheres Todesurteil“ gewesen wäre. Nach dem Krieg fanden er und sein Bruder eine neue Heimat in Israel.

Am Mittwoch, 4. Oktober, 18 Uhr, gibt es im Kino im Kesselhaus eine Vorstellung des Films, bei der Christian Kermer und der Regisseur Christian Krönes für ein Filmgespräch anwesend sein werden. Tickets unter www.kinoimkesselhaus.at