Gföhl kämpft mit Defizit

Die Corona-Pandemie hinterlässt weiterhin ihre Spuren in den Gemeindefinanzen. Bei der Gemeinderatsitzung der Stadt Gföhl am 14. Dezember wurde der Budgetvoranschlag für 2022 beschlossen.

Der Voranschlag sieht Einnahmen aus der operativen Gebarung in Höhe von 7,5 Millionen Euro vor – dem stehen 6,5 Millionen Euro an Ausgaben gegenüber. Aufgrund des Zuzugs, der regen Bautätigkeit und der Vorgaben der Wasserrechtsbehörde muss auch 2022 in Kanal, Wasserversorgung und Straßenbau investiert werden. Der Voranschlag sieht dafür Investitionen in Höhe von rund drei Millionen Euro vor.

Der Löwenanteil von einer Million Euro fließt in die Abwasserbeseitigungsanlage „Stadtgebiet“, welche die Feldgasse, die Missongasse und den Garser Steig umfasst. 801.000 Euro sind für den Kanalstrang „Gföhl-Süd“ vorgesehen. 754.000 Euro sind für den Bau und die Instandhaltung von Güterwegen und Straßen budgetiert. In die Wasserversorgungsanlage „Gföhl-Süd“ werden 459.000 Euro investiert.

2,5 Millionen neue Darlehen, Pflichtausgaben steigen an

Für diese Projekte ist die Aufnahme neuer Darlehen in Höhe von 2,5 Millionen Euro vorgesehen, wodurch der Schuldenstand der Stadtgemeinde per Ende 2022 auf rund 12,3 Millionen Euro klettern würde.

Ebenso wird mit einem Anstieg der Pflichtausgaben gerechnet: Für Sozialhilfe ist ein Ausgaben-Plus von zehn Prozent veranschlagt, für die Jugendwohlfahrt sogar plus 37,5 Prozent. Der Beitrag für die NÖ Krankenanstalten steigt auf über eine Million Euro, der Schulbereich schlägt sich mit 568.000 Euro zu Buche.

„Die Corona-Krise hat die Bedeutung der sozialen Infrastruktur, zu deren Bereitstellung die Gemeinde einen zentralen Beitrag leistet, sehr sichtbar gemacht“, so Stadtchefin Ludmilla Etzenberger (ÖVP). „Das neue Budget ist eine Ansage in Richtung Zukunft und Nachhaltigkeit und soll soziale Sicherheit gewährleisten.“

Stadtrat Erich Starkl (FPÖ) bemängelte, dass ein Großteil der Gemeinderatsbeschlüsse im Jahr 2021 als Umlaufbeschlüsse gefasst wurden und so Diskussion fehlten. Weiters vermisse er Investitionen in Umweltschutz – wie etwa die Errichtung von Photovoltaikanlagen (PV) auf öffentlichen Gebäuden, die weitere Umstellung der Ortsbeleuchtungen auf LED oder die Anschaffung eines Gemeinde-Elektrofahrzeugs.

Etzenberger erläuterte, dass eine PV-Anlage oder ein e-Auto aktuell nur mit der Aufnahme weiterer Darlehen finanzierbar wäre. Starkl kritisierte, dass die letzten Darlehen mit variablen Zinsen aufgenommen wurden, was ein Risiko bei steigenden Zinsen darstellt. Stadtrat Günter Steindl (SPÖ) führte aus, dass „die Fixzinsofferte der Banken rund doppelt so teuer gewesen wären“. Umgekehrt wären Fixzinsen nur für einen Teil der Darlehenslaufzeiten gewährt worden. Auch Steindl sieht jetzt den falschen Zeitpunkt für Investitionen in PV und e-Autos: „Das kann man machen, wenn es wieder Budgetüberschüsse gibt.“ Der Voranschlag wurde mit den Stimmen von ÖVP und SPÖ beschlossen.