Zugleich mit dem Budget 2019 nimmt die Stadt wichtige Rahmenplanungen bis 2022 vor. Der Haushaltsplan für das kommende Jahr wurde mit den Stimmen von SPÖ, ÖVP und KLS beschlossen. FPÖ und Grüne stimmten dagegen.

Finanzstadtrat Helmut Mayer (SPÖ) sieht mit dem Zahlenwerk die Basis gelegt, dass Krems das Ziel, bis 2030 die lebenswerteste Kleinstadt des Donauraumes zu werden, erreicht.

„Das Budget 2019 ist der Beginn einer finanziellen Großmannssucht.“FPÖ-Stadtrat Werner Friedl

Obwohl man das achte Jahr mit rückläufigem Schuldenstand schreibe, würden große Projekte wie das FF-Haus Krems-Süd, der Rotkreuz-Neubau und die Sporthallensanierung in Angriff genommen. Der Neubau der Badearena werde in naher Zukunft möglich sein.

Für ihren Sager, es sei kein Geld für Umweltschutz vorgesehen, erntete Grün-Gemeinderätin Sandra Mayer heftige Kritik. Sie stimmte gegen den Entwurf.

FPÖ-Stadtrat Werner Friedl ortete einen „Paradigmenwechsel“, weil ab 2020 der Schuldenstand nur gehalten, nicht aber weiter gesenkt werde. Die Zahlen seien nur realistisch, solange die Null-Zinsphase analte. „Jedes Prozent auf der Zinsenseite würde eine Million mehr an Ausgaben bedeuten“, warnte er – und verweigerte wie seine blauen Kollegen die Zustimmung.

Friedls Sorgen für die kommenden Jahre schloss sich ÖVP-Vize Erwin Krammer zwar an, angesichts der Umsetzung wichtiger Vorhaben wie etwa des Stadtmarketings stimmte die ÖVP jedoch zu.

„Das Budget 2019 schafft Vertrauen in die Zukunft“, unterstrich Stadtchef Reinhard Resch. „2012 bis 2017 stand die Konsolidierung im Mittelpunkt. Jetzt geht es darum, Krems zukunftsfit zu machen.“ In der Stadt herrsche Aufbruchstimmung wie in der Gründerzeit. „Es gibt keinen Stadtteil, wo nicht investiert wird.“