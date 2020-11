Immer wieder hat der Rossatzer Josef Fischer Schäden durch Fischotter zu beklagen. Zuletzt wurde ein Wels übel von einem solchen Marder-Tier zugerichtet. Jetzt will sich der Fischzüchter und Jäger gegen die Angriffe wehren.

In Rossatz in der Au, unweit der Donau, gibt es eine Fischotter-Population. Mit dieser hat Fischer schon mehrfach auf höchst unangenehme Weise Bekanntschaft gemacht. Seit dem Ende der 1970er-Jahre beschäftigt sich der Rossatzer nämlich mit der Zucht von Huchen. Diese in der Donau vom Aussterben bedrohten Fische hielt er immer in kleinen Teichen. „Aber es wurden mit der Zeit sämtliche Huchen von den Fischottern aufgefressen“, ärgert sich der Züchter.

Wels von Fischotter lebendig angefressen

Eben weil er aktuell keine Huchen in seinen natürlichen Becken hat, setzte Fischer vor Kurzem drei Welse in dieses Wasser und nutzte es als natürlichen Fischhälter.

Bei lebendigem Leib wurde der Fisch vom Fischotter angefressen. Johann Lechner (2)

Am Morgen des 13. November machte er eine grausame Entdeckung: Ein Fischotter (oder mehrere Tiere seiner Art) hatten einen Wels, der mit zwei Metern Länge und 35 Kilogramm ein beachtliches Exemplar war, übel zugerichtet. Das große Tier war vom Schwanz her bei lebendigem Leib angefressen worden, zudem hatte der Otter dem Fisch die Augen ausgebissen. „Ich musste den Wels natürlich erlösen“, so Fischer.

Wie er erzählt, hatte er in der jüngeren Vergangenheit bereits mehrfach beobachtet, dass seine Welse am Rücken verletzt (angebissen?) waren. „Aber ich habe gedacht, die Welse sind zu groß für die nur rund zehn bis zwölf Kilogramm schweren Fischotter.“

Weil diese streng geschützte Tiere sind, was der Jäger Josef Fischer natürlich weiß, kann man ihnen nicht auf den Pelz rücken. Er fordert aber ein Umdenken. „In der Donau richten die Otter fast keinen Schaden an, aber an der Traisen und Pielach geht ihr Schutz oft zu Lasten der vom Aussterben bedrohten Fischarten.“

Fischer will seine Huchenzucht wieder aufnehmen. Dazu muss er seine kleinen Teiche aber gegen die Otter absichern. „Ich werde vermutlich einen Elektrozaun errichten müssen.“