Bezirk Krems: Gesetze gegen die Gesundheit

Wenn Unternehmen in Österreich ihren Mitarbeitern etwas Gutes tun wollen, dann hält der Staat meist auch die Hand auf: Sachbezüge zählen prinzipiell zum Entgelt und sind deshalb ebenfalls sozialversicherungsbeitrags- und steuerpflichtig.

Für gesundheitsfördernde Maßnahmen gibt es zwar einige Ausnahmen – wie Betriebsärzte oder betriebsinterne Fitnesskammern –, für viele zahlen am Ende aber die Arbeitnehmer drauf. „Und das kann es nicht sein. Das Gesundheitssystem in Österreich fährt an die Wand. Wenn dann Betriebe sich um das Wohlbefinden ihrer Arbeitnehmer kümmern und entsprechende Schritte initiieren, dürfen dem keine Steine in den Weg gelegt werden!“, kritisiert Otto Raimitz, Inhaber mehrerer Gastronomiebetriebe und Arbeitgeber von über 160 Mitarbeitern.

„Wir bieten bei uns einiges an: eine Personal Trainerin, eine Psychotherapeutin, eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft“, erzählt der Gastronom. Das Problem: „Schließe ich beispielsweise mit einem Fitnessstudio eine Firmenmitgliedschaft ab, muss ich genau angeben, wer dort trainieren geht.“ Da externe Fitnessstudio-Abos nicht unter die Ausnahmen für Sachbezüge fallen, bleibt nur eine Möglichkeit: „Pro Jahr kann ich Sachgeschenke in Höhe von maximal 186 Euro erbringen. Das übersteigt man allerdings sehr schnell.“ Deshalb appelliert Raimitz nachdrücklich für eine Reformierung der entsprechenden Gesetzgebung: „Das muss dringend geändert werden!“

