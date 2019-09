Christina Stürmer, Matakustix, Tina Naderer, Olaf Berger, James Cottriall und Marie Wegener wollen neben Andrea Berg, Maite Kelly, Die Mayerin, Nockis, Ross Antony, DJ Ötzi, Peter Kraus, Thorsteinn Einarsson und Eloy de Jong in Rossatzbach das Publikum begeistern.

Die Aufbauarbeiten laufen einer Aussendung zufolge mittlerweile auf Hochtouren. Der Campingplatz der kleinen Gemeinde direkt gegenüber der Burg Dürnstein werde "in eine beeindruckende Show-Arena verwandelt". Die "Starnacht aus der Wachau" wird am 21. September in ORF 2 und im MDR live zeitversetzt ausgestrahlt.

Nicht dabei ist Wincent Weiss. "Ich hätte es mir anders gewünscht, aber leider musste mein Auftritt bei der Starnacht sehr kurzfristig von meiner Plattenfirma abgesagt werden", wurde er zitiert.