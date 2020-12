Der Informationsabend im Gföhler Stadtsaal zu den neuen Baugründen in der Friedrich-Fassler-Gasse am 9. September war sehr gut besucht. Noch am selben Abend konnte die Stadtgemeinde gemeinsam mit der Gföhler Liegenschaftsverwaltungs-GmbH eine beträchtliche Zahl an Meldungen von Interessierten einsammeln.

In Summe entstehen im Bereich Friedrich-Fassler- und Kudlichgasse auf einer Fläche von rund 2,2 Hektar 20 neue Bauplätze, die jeweils zwischen 700 und 900 Quadratmeter groß sein werden. „Uns ist es ein zentrales Anliegen, mit unseren Wohnbauträgern zukunftstaugliche Wohnbauprojekte zu erarbeiten und in Zusammenarbeit mit der Liegenschaftsverwaltungs-GmbH leistbares Bauland anzubieten“, so Stadtchefin Ludmilla Etzenberger.

„Gföhl punktet mit Lebensqualität!“ Ludmilla Etzenberger, Bürgermeisterin der Stadtgemeinde Gföhl

248.000 Euro in neue Siedlung investiert

Mitte Oktober starteten die Bauarbeiten zur Herstellung der Rohtrasse sowie der öffentlichen Ver- und Entsorgungsleitungen. Der Auftrag für die Bauleitung wurde an das Technische Büro Wilhelm Seidl GmbH vergeben. Dieses nahm die Ausschreibungen für die erforderlichen Arbeiten zur Herstellung der Infrastruktur vor. Dazu zählen unter anderem die Errichtung des Kanals, Anschlüsse, Ortsbeleuchtung und der Straßenbau. Der Auftrag für die Siedlungserweiterung Kudlichgasse wurde mit einer Gesamtsumme von 247.940,58 Euro (exklusive Umsatzsteuer) an die Firma Swietelsky AG vergeben. Die Arbeiten sollen bis Jahresende abgeschlossen sein.

Der Kabelbau für Netz NÖ und für den Breitbandausbau seitens A1 und Kabelplus werden in diesem Zuge ebenfalls umgesetzt. Die Bürgermeisterin präsentiert den Standort stolz: „Die Stadtgemeinde Gföhl punktet mit einer beachtlichen Wirtschaftsleistung der ansässigen Klein- und Mittelbetriebe sowie der Lebensqualität in einer idyllischen Landschaft.“ Neben dem breiten Angebot bei der Kinderbetreuung und den Schulen sind auch zahlreiche Sport- und Freizeitvereine aktiv.