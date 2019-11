Großalarm für die Feuerwehr

Von mehreren Anzeigern wurde am Abend des 9. November kurz vor 19 Uhr gleichzeitig heller Feuerschein in Lerchenfeld gemeldet. Ort des Feuers war die Firma Polysan. Seitens der Bezirksalarmzentrale Krems wurde wegen des Brandes im Gewerbebetrieb die zweithöchste Alarmstufe (B3) ausgelöst. Neben der Feuerwehr standen auch Rotes Kreuz und Polizei im Einsatz.

Leiter für Löschangriff bereit

Nach einem ersten Tanklöschfahrzeug rückten auch die Drehleiter und in der Folge insgesamt 16 Fahrzeuge der Hauptwache sowie der Feuerwachen Rehberg und Gneixendorf aus. Weil festgestellt wurde, dass auch die an das Feuer im Freigeklände angrenzenden Halle durch die Flammen gefährdet war, wurde von außerhalb des Areals massiv Wasser aufgebracht. Parallel legten die FF-Helfer eine Löschleitung direkt ins Gelände.

Kunststoffrohre verklumpten

Die Drehleiter, die für einen Wasserwerfer-Einsatz aus der Luft in Stellung gebracht wurde, brauchte nicht mehr zum Einsatz kommen. Sie leistete aber für die Ausleuchtung der Einsatzstelle gute Dienste. Da es sich bei dem Brandgut um mehrere Paletten Kunststoffrohre handelte, welche aufgrund der enormen Hitze stark verschmolzen waren, gestalteten sich die Nachlöscharbeiten schwierig.

Einsatz dauerte 2,5 Stunden

Mit dem Einsatz von mehreren Wärmebildkameras konnten versteckte Glutnester rasch aufgespürt werden. Die eingesetzten Atemschutztrupps löschten alle gefundenen Glutnester gezielt ab. Nach ca. 2,5 Stunden konnten alle eingesetzten Kräfte wieder in die Feuerwachen einrücken. Das Ausmaß des Schadens konnte vorerst nicht abgeschätzt werden.

Firma war 2004 Explosionsopfer

Die Firma Polysan, die mit Rohrsystemen und Zubehör bzw. Installateurzubehör handelt, besteht seit 1984 und übersiedelte 1997 an den altuellen Standort in der Lechenfelderstraße. Seit 2010 ist man auch in Wien vertreten. 2017 wurde der Standort in Krems durch den Bau der neuen Lagerhalle erweitert. Interessant: Schon 2004 wurde die Kremser Firmenzentrale - damals durch eine unverschuldete Gasexplosion - schwer in Mitleidenschaft gezogen.

Ermittlungsarbeit wird schwierig

Die Ursache des Schadensfeuers ist vorerst unklar. Die Brandermittler der Polizei werden aber unter anderem auch berücksichtigen müssen, dass Kunden auf das Betriebsgelände wegen eines 24-Stunden-Abholservices mit Hilfe eines Schlüsselcodes jederzeit Zutritt zum Gelände haben.

