Fachbuch von Kremser Autorin ist top-aktuell

Als ÖVP-Bundesratsabgeordnete und Gemeinderätin ist Doris Berger-Grabner weithin bekannt. Nun veröffentlichte sie ein Buch in ihrem Fachgebiet als FH-Professorin. Es trägt den Titel „Strategic Retail and Brand Management – Trend, Tactics and Examples“ und beschäftigt sich mit dem Einzelhandel (englisch: Retailing) und der Markenführung. Die englische Sprache macht es für einen breiteren Markt zugängig.

Obwohl die Kremserin an dem über 400 Seiten starken Wälzer rund ein Jahr gearbeitet hat, ist es ihr gelungen, Auswirkungen, die man schon aus der Pandemie ableiten konnte, einzubauen. „Gezeigt wird, wie wichtig es ist, sich auf neue, digitale Geschäftsmodelle umzustellen“, erklärt Berger-Grabner. „Der Handel hat einmal mehr bewiesen, wie innovativ und flexibel er auf Krisensituationen reagieren kann.“ Gerade der Lebensmittelhandel habe den Menschen die Sicherheit vermittelt, dass die Waren des täglichen Bedarfs nicht ausgehen. Neue Verkaufskanäle (Stichwort: Internet-Einkauf) würden auch langfristig bestehen bleiben. „Sie sollten auch als Chance gesehen werden.“

Mitarbeiter bleiben als Berater weiter wichtig

Beruhigend für die Mitarbeiter in den Handelsbetrieben ist die Prognose der Wissenschafterin: „Was mit ziemlicher Sicherheit gesagt werden kann, ist, der Mensch ist ein soziales Wesen und braucht den physischen Kontakt. Der Einzelhandelsmitarbeitende wird also immer wichtig sein, auf jeden Fall, um Kundinnen und Kunden zu beraten und ein offenes Ohr für Anliegen zu haben.“ Und Berger-Grabner wagt noch eine weitere Vorhersage, die unter anderem auch für die Einkaufsstadt Krems eine durchaus erfreuliche ist: „Das ,Wheel of Retailing‘ wird sich weiterdrehen und die Handelslandschaft noch weiter verändern. Eine Stadt ohne Handelsplätze, ohne Läden oder Marktplätze, wäre zwar möglich, aber das werden wir in Zukunft nicht erleben. Das wird tatsächlich nur Science-Fiction bleiben!“

Berger-Grabner, die ihre Doktorarbeit auf der Wirtschaftsuniversität (WU) Wien zu Handelsmanagement und Marketing geschrieben hat, unterrichtet nach ersten Erfahrungen an der WU seit 2005 an der IMC FH Krems. Das 418 Seiten umfassende Buch gibt es um 35 Euro im Buchhandel.