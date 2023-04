Flößerei: Neuer Kapitän Top-Gastronomie am „Paradies-Platz“ der Wachau

Lesezeit: 3 Min Martin Kalchhauser

"Die Flößerei"-Betreiber Harald Schindlegger, Partnerin Manuela Leoni, Küchenchef Florian Fink, Bürgermeister josef Wildam, Besitzer Wolfram Mosser-Brandner und Restaurantleiter Viliam Pala (von links) Foto: Martin Kalchhauser

M it Pächter Harald „Harry“ Schindlegger hat das Lokal „Die Flößerei“ in Rossatz einen neuen Kapitän. Die Wiedereröffnung des Restaurants mit Traum-Blick auf Dürnstein bot einen Vorgeschmack auf das neue Gastro-Erlebnis in der Wachau.