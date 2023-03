2 Tierrettungseinsätze innerhalb von 24 Stunden im Bezirk Krems .

Durch das schnelle Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehren können oft leidende Tiere befreit und gerettet werden. So geschehen in Mautern, wo aufmerksame Passanten am Samstag in der Donau einen Schwan mit Angelhaken im Hals entdeckten und die Polizei verständigten. Am Sonntag wurde am frühen Morgen ein abgängiges Kalb in Stixendorf gemeldet.