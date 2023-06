Krems: Katzenbaby Flora aus Motorraum befreit .

Am Dienstag wurde die Feuerwehr Krems zu einer Tierrettung in der Kremser Parkgarage alarmiert. Ein Kätzchen war im Bezirk St. Pölten in den Motorraum eines geparkten Fahrzeugs geklettert und hatte die Fahrt nach Krems mitgemacht.