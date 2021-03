Schwer verletzt wurde der Lenker aus der Gemeinde Jaidhof bei seinem wahnwitzigen Trip. Grund für die Raserei: Eine Zivilstreife hatte den Lenker anhalten wollen, doch er war davongefahren.

Vor einer Zivilstreife geflüchtet

Eine Verwaltungsübertretung, vermutlich zu hohe Geschwindigkeit, wollten Beamte einer Zivilstreife bei einem Fahrzeug einer amerikanischen Marke in Krems ahnden. Doch der 33-Jährige blieb nicht stehen, sondern gab kräftig Gas. Die Zivilstreife blieb ihm bei der Fahrt über die Bundesstraße 37 Richtung Gföhl auf den Fersen.

Mit 220 km/h durch die Nacht

Der zu diesem Zeitpunkt unbekannte Fahrer, der vermeintlich etwas zu verbergen hatte, pilotierte seinen 300 PS starken Boliden in der Folge mit bis zu 220 Kilometer pro Stunde Richtung Norden. Bei der Gabelung der Fahrbahnen der B 37 (Richtung Zwettl) und der Bundesstraße 218 (Richtung Langenlois) war aber Endstation.

Fahrzeug bei Unfall zerstört

Der Wagen touchierte im Bereich der Kreuzung einen Randstein, kam dadurch aus der Bahn und verabschiedete sich mit horrender Geschwindigkeit in die Botanik. Total beschädigt blieb das Gefährt schließlich auf einer Böschung unweit der Fahrbahn liegen. Ein Rettungs-Großeinsatz lief an. Neben dem Roten Kreuz, das mit Kräften aus Langenlois und Krems, anrückte, und Polizeikräften ging die Feuerwehr Krems mit 22 Mitgliedern in den Einsatz.

Feuerwehr "zerlegte" Pkw

Zum Glück war der Mann allein in seinem Fahrzeug, doch die Türen ließen sich nicht öffnen. Daher leitete die FF Krems eine schonende Rettung mittels hydraulischem Rettungsgerät ein. In enger Abstimmung mit dem Notarzt-Team des nahegelegenen Christophorus-Stützpunkts wurde eine große Seitenöffnung an der Fahrerseite beschlossen. Hiefür wurden die Türen sowie die B-Säule entfernt.

Schonende Rettung gelang

Anschließend konnte der Verletzte mittels Spineboard von den Silberhelmen gemeinsam mit den Sanitätern und dem Notarzt schonend aus dem Pkw gerettet werden. Er landete schließlich im Kremser Universitätsklinikum. Den Feuerwehrleuten blieb dann die Entfernung des Wracks von der Unfallstelle und das Einsammeln herumliegender Trümmer von der Fahrbahn. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz beendet.

www.feuerwehr-krems.at