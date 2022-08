Zuflüsse saniert: 20 Millionen Euro für Schutzwasserbau an Wildbächen

Werbung Kinoabende Anzeige Programm vom Mondscheinkino in Eggenburg

An das Jahrhundert-Hochwasser vor 20 Jahren erinnern sich nicht nur die Bewohner der betroffenen Orte. Auch für die Wildbach- und Lawinenverbauung bedeutete die Flutkatastrophe einen enormen Arbeitsaufwand.

Nicht nur größere Flüsse wie Donau und Kamp traten über die Ufer, sondern auch nahezu alle Donauzubringer wie der Spitzerbach, der Grubbach in Weißenkirchen oder der Endlingbach in Aggsbach Markt wurden verwüstet und mussten von der Wildbachverbauung in monatelanger Arbeit wieder instand gesetzt werden.

Sektionsleiter Christian Amberger betont, dass seit 2002 im Bezirk Krems Investitionen in den Schutzwasserbau an Wildbächen in Höhe von rund 20 Millionen Euro getätigt worden sind. Und er weist auf die Bedeutung des Ausbaus von Rückhaltebecken hin, um die Siedlungsbereiche möglichst nachhaltig zu schützen. Auch die Gefahrenzonenplanung sei aktualisiert worden.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.