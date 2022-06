Förthof: Zapfsäule bei Avanti-Tankstelle stand in Brand

Es war am Pfingstsonntag, 5. Juni, kurz nach 10 Uhr: Ein Kunde wollte bei der Avanti-Tankstelle auf der Förthofer Donaulände im Stadtteil Krems-Stein seinen Pkw-Tank mit Benzin befüllen.

Erst Vibration, dann Flammen

Plötzlich hörte und verspürte er ein starkes Vibrieren der Pumpe, und wenig später schlugen Flammen aus er Zapfsäule. Geistesgegenwärtig stoppte er den Tankvorgang und brachte sein Auto in Sicherheit. Diese rasche Reaktion verhinderte höher Schaden bei Brand, der einen Großeinsatz der Feuerwehr zur Folge hatte.

Anrufer: "Tankstelle brennt!"

Kein Wunder! In ersten Anrufen hatte es geheißen "Die Tankstelle brennt!", wie FF-Kommandant Gerhard Urschler zu berichten weiß. "Ein Anrufer hat auch gemeint, es stehen mehrere Pkws in Flammen." Tatsache war, dass sich der Brand auf die eine Zapfsäule beschränkte. Alle Sicherheitsvorrichtungen der betreffenden Tankstelle, die in einem solchen Fall sofort den Betrieb stoppen, funktionierten.

Lob für betroffenen Autolenker

Neben Polizei und Rotem Kreuz Krems rückten in der Folge in kurzer Zeit 45 Helferinnen und Helfer der Hauptwache der FF Krems und der Wachen Egelsee und Rehberg mit fünf Fahrzeugen an, um dem Brand zu Leibe zu rücken - was auch in kurzer Zeit gelang. "Der Autolenker hat gut reagiert und sicher einen größeren Schaden verhindert", freut sich Urschler.

Kritik an FF unberechtigt

Die Zapfsäule wurde zerstört, die Tankstelle ist außer Betrieb. Verärgert ist der Kremser FF-Kommandant über Facebook-Kommentare zu einem privaten VIdeo vom Einsatz, auf dem ein zu langsames Vorgehen der FF-Leute kritisiert wirde. Urschler: "Das war für uns ein Routineeinsatz, und meine Leute haben ganz im Gegenteil zu den Bemerkungen sehr rasch gehandelt." So sei der erste Trupp schon nach nur 25 Sekunden mit dem Aufbau des Löschangriffs fertig gewesen .

