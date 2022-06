Fortsetzung Prozess um Messerattacke in Haftanstalt Stein geht am 12. Juli weiter

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Symbolbild Foto: New Africa, Shutterstock.com

D er Prozess um eine Messerattacke auf einen Justizwachebeamten in der Haftanstalt Stein wird am 12. Juli fortgesetzt. Die Geschworenenverhandlung beginnt um 9.00 Uhr, teilte das Landesgericht Krems am Dienstag mit. Ein Urteil wird erwartet.